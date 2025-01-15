З'явились фото наслідків успішної атаки ЗСУ на НПЗ в Саратівській області

Пожежа на нафтопереробному заводі в Саратовській області. Фото: Скриншот

Україна минулої ночі завдала серйозного удару по нафтопереробному заводу в Саратівській області на території Росії. Вже є супутникові знімки наслідків успішної атаки ЗСУ.

Про це повідомляє канал "Ми Україна".

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Фото результатів атаки на Саратівський НПЗ

Згідно з даними журналістів проєкту "Схеми", у результаті атаки вигоріло принаймні два резервуари з паливом. Аналіз супутникових знімків, отриманих від Planet Labs, дає зрозуміти, що НПЗ зазнав значних руйнувань.

Для цього достатньо порівняти фото зі супутників, які були зроблені до та після 14 січня 2025 року.

Саратівський НПЗ до атаки ЗСУ. Фото: Planet Labs

Саратівський НПЗ після атаки ЗСУ. Фото: Planet Labs

Важливо зазначити, що Саратовський НПЗ розташований у безпосередній близькості від авіабази "Енгельс", яка є базою дислокації стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160.

Також ми повідомляли, що 14 січня вночі в Тульській області зафіксовано серію вибухів, які були спричинені атакою безпілотних літальних апаратів. Різні канали в Telegram повідомляють про десяток вибухів.

Нагадаємо, українські військові завдали високоточного удару по штабу росіян під Донецьком. Третій армійський корпус ЗС РФ розташований в окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області.