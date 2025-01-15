Появились фото последствий успешной атаки ВСУ на НПЗ в Саратовской области

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саратовской области. Фото: Скриншот

Украина минувшей ночью нанесла серьезный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области на территории России. Уже есть спутниковые снимки последствий успешной атаки ВСУ.

Об этом сообщает канал "Мы Украина".

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Фото результатов атаки на Саратовский НПЗ

Согласно данным журналистов проекта "Схемы", в результате атаки выгорело по крайней мере два резервуара с топливом. Анализ спутниковых снимков, полученных от Planet Labs, дает понять, что НПЗ претерпел значительные разрушения.

Для этого достаточно сравнить фото со спутников, которые были сделаны до и после 14 января 2025 года.

Саратовский НПЗ до атаки ВСУ. Фото: Planet Labs

Саратовский НПЗ после атаки ВСУ. Фото: Planet Labs

Важно отметить, что Саратовский НПЗ расположен в непосредственной близости от авиабазы "Энгельс", которая является базой дислокации стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Также мы сообщали, что 14 января ночью в Тульской области зафиксирована серия взрывов, которые были вызваны атакой беспилотных летательных аппаратов. Различные каналы в Telegram сообщают о десятке взрывов.

Напомним, украинские военные нанесли высокоточный удар по штабу россиян под Донецком. Третий армейский корпус ВС РФ расположен в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области.