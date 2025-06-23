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Головна Армія ЗСУ уразили нафтобазу в Ростовській області — деталі від Генштабу

ЗСУ уразили нафтобазу в Ростовській області — деталі від Генштабу

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Дата публікації: 23 червня 2025 20:33
ЗСУ атакували нафтобазу "Комбінат "Атлас" у Ростовській області, — Генштаб
Палає завод у Росії. Ілюстративне фото: Укрінформ
Ключові моменти Атака на нафтобазу

У ніч проти понеділка, 23 червня, ЗСУ завдали удару по нафтобазі "Комбінат "Атлас", що у Ростовській області. Результати вогневого ураження уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Атака на нафтобазу

У Генштабі зазначили, що підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з ракетними військами та артилерією, завдали ураження по нафтобазі "Комбінат "Атлас".

"Комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей", — йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що після удару на нафтобазі було зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються.

Раніше ми писали, що газовимірювальна станція "Суджа" опинилася під атакою. На місці зафіксували сильну пожежу. 

Також ми повідомляли, що українські військові 15 червня уразили одне з місць виробництва ударних дронів у Єлабузі.

ЗСУ обстріли Генштаб ЗСУ Росія нафтобаза
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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