ВСУ атаковали нефтебазу "Комбинат "Атлас" в Ростовской области, - Генштаб

Горит завод в России. Иллюстративное фото: Укринформ

В ночь на понедельник, 23 июня, ВСУ нанесли удар по нефтебазе "Комбинат "Атлас", что в Ростовской области. Результаты огневого поражения уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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В Генштабе отметили, что подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией, нанесли поражение по нефтебазе "Комбинат "Атлас".

"Комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений рф, задействованных в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", — говорится в сообщении.

Военные отмечают, что после удара на нефтебазе был зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются.

Ранее мы писали, что газоизмерительная станция "Суджа" оказалась под атакой. На месте зафиксировали сильный пожар.

Также мы сообщали, что украинские военные 15 июня поразили одно из мест производства ударных дронов в Елабуге.