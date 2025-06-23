Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ поразили нефтебазу в Ростовской области — детали от Генштаба

ВСУ поразили нефтебазу в Ростовской области — детали от Генштаба

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 20:33
ВСУ атаковали нефтебазу "Комбинат "Атлас" в Ростовской области, - Генштаб
Горит завод в России. Иллюстративное фото: Укринформ
Ключові моменти Атака на нефтебазу

В ночь на понедельник, 23 июня, ВСУ нанесли удар по нефтебазе "Комбинат "Атлас", что в Ростовской области. Результаты огневого поражения уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Атака на нефтебазу

В Генштабе отметили, что подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией, нанесли поражение по нефтебазе "Комбинат "Атлас".

"Комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений рф, задействованных в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", — говорится в сообщении.

Военные отмечают, что после удара на нефтебазе был зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются.

Ранее мы писали, что газоизмерительная станция "Суджа" оказалась под атакой. На месте зафиксировали сильный пожар.

Также мы сообщали, что украинские военные 15 июня поразили одно из мест производства ударных дронов в Елабуге.

ВСУ обстрелы Генштаб ВСУ Россия нефтебаза
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации