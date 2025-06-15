ЗСУ уразили місце виробництва дронів у Єлабузі Росії — деталі Генштаб

Пожежа в Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ

Українські військові в неділю, 15 червня, уразили одне з місць виробництва ударних дронів у Єлабузі, що в російській республіці Татарстан. Саме там виготовляють та тестують безпілотники, а також запускають для атак по Україні.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Удар по виробництву дронів у Єлабузі

"В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення ударних безпілотних літальних апаратів, 15 червня підрозділи Сил спеціальних Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора", — зазначили в Генштабі.

У ЗСУ уточнили, що засоби ураження досягли своєї цілі. Наразі уточнюються наслідки удару.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде!" — додали військові.

Скриншот повідомлення Генштабу у Facebook

Нагадаємо, що в ніч проти 14 червня ЗСУ поцілили по об'єкті ВПК РФ у Самарській області, де виробляли вибухові речовини. У Генштабі наголосили, що це провідне підприємство з виготовлення компонентів вибухівки.

Також в ніч проти 12 червня українські військові знищили технопарк "Резоніт" у Московській області Росії. Там виробляли друковані плати та електроніку.

Додамо, що на 1205 добу повномасштабного вторгнення РФ, яка припала на 12 червня, у Генштабі повідомили про втрати понад 1 мільйона особового складу ворога.