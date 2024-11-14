Куп'янськ та Іллінка під контролем ЗСУ — заява Страткому

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У Збройних силах України спростували інформацію щодо окупації населеного пункту Іллінка на Донеччині. Також у ЗСУ заявили про недостовірність даних про перебування російських військ в місті Куп'янськ на Харківщині.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram у четвер, 14 листопада.

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Як повідомлялося Генеральним штабом ЗС України, 13 листопада українські військові зупинили просування ворога на Куп'янськ: знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.



"Куп’янськ повністю під контролем Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

Також населений пункт Іллінка Донецької області перебуває під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але українські підрозділи тримають позиції.

Допис СтратКом ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківському напрямку Силам оборони вдалося перехопити у ворога ініціативу. Проте російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ.

Раніше Новини.LIVE писали, 13 листопада армія РФ здійснила спробу прорвати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку. Українські бійці зупинили ворога, завдавши йому відчутних втрат.