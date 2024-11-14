Купянск и Ильинка под контролем ВСУ — заявление Страткома

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Вооруженных силах Украины опровергли информацию об оккупации населенного пункта Ильинка Донбасса. Также в ВСУ заявили о недостоверности данных о пребывании российских войск в городе Купянск Харьковской области.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram в четверг, 14 ноября.

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Опровержения по Ильинке и Купянске

Как сообщалось Генеральным штабом ВС Украины, 13 ноября украинские военные остановили продвижение врага на Купянск: уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.



"Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Также населенный пункт Ильинка Донецкой области находится под украинским контролем. В его окрестностях постоянно продолжаются бои с врагом, но украинские подразделения держат позиции.

Сообщение СтратКом ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, на Харьковском направлении Силам обороны удалось перехватить у врага инициативу. Однако российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ.

Ранее Новини.LIVE писали, 13 ноября армия РФ предприняла попытку прорвать позиции Сил обороны на Купянском направлении. Украинские бойцы остановили врага, нанеся ему ощутимые потери.