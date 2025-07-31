ЗСУ стримують атаки РФ на всіх напрямках — зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Офіс Президента

Триває 1254-та доба широкомасштабної російської агресії проти України. Бійці ЗСУ стримують натиск окупантів, завдаючи їм значних втрат. Загалом за останні 24 години сталося 193 боєзіткнення.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у четвер, 31 липня.

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Ситуація на усіх напрямках фронту 31 липня

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 32 атаки окупантів. За минулу добу загарбники завдали сім авіаційних ударів та здійснили 317 артилерійських обстрілів.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському українські воїни зупинили десять атак РФ в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському минулої доби сталося п’ять атак окупантів. Бійці ЗСУ відбивали штурми в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.

Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку противник атакував 20 разів. Російська армія намагалася прорватися в оборону України.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському захисники успішно зупинили 13 атак РФ поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Федорівки.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку загарбники сім разів атакували у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та у напрямку Бондарного, Предтечиного.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Степанівки, Білої Гори та Плещіївки.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському воїни ЗСУ зупинили 49 штурмових дій окупантів.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили за минулу добу 24 атаки.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському захисники відбили одну атаку Росії біля населеного пункту Малинівка.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському окупанти атакували один раз. Вони намагалися просунутися в районі населеного пункту Плавні.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському українські воїни успішно зупинили три атаки окупантів.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському не виявлено ознак формування наступальних угруповань загарбників.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, воїни 63-ї окремої механізованої бригади у Донецькій області взяли в полон російську штурмову групу.

А речник ОК "Південь" Владислав Волошин повідомив, що ЗСУ завдають ударів по логістиці окупантів на півдні. За його словами, це найефективнішою тактика.