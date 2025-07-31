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Головна Армія ЗСУ рішуче стримують окупантів на фронті — деталі від Генштабу

ЗСУ рішуче стримують окупантів на фронті — деталі від Генштабу

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Дата публікації: 31 липня 2025 09:14
ЗСУ стримують атаки РФ на всіх напрямках — зведення Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Офіс Президента

Триває 1254-та доба широкомасштабної російської агресії проти України. Бійці ЗСУ стримують натиск окупантів, завдаючи їм значних втрат. Загалом за останні 24 години сталося 193 боєзіткнення.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у четвер, 31 липня.

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Ситуація на усіх напрямках фронту 31 липня

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 32 атаки окупантів. За минулу добу загарбники завдали сім авіаційних ударів та здійснили 317 артилерійських обстрілів.

Ситуація на Північно-Слобожанському напрямку 31 липня
Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському українські воїни зупинили десять атак РФ в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

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Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському минулої доби сталося п’ять атак окупантів. Бійці ЗСУ відбивали штурми в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.

Ситуація на Купʼянському напрямку 31 липня
Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку противник атакував 20 разів. Російська армія намагалася прорватися в оборону України.

Ситуація на Лиманському напрямку 31 липня
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському захисники успішно зупинили 13 атак РФ поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Федорівки.

Ситуація на Сіверському напрямку 31 липня
Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку загарбники сім разів атакували у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та у напрямку Бондарного, Предтечиного.

Ситуація на Краматорському напрямку 31 липня
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Степанівки, Білої Гори та Плещіївки.

Ситуація на Торецькому напрямку 31 липня
Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському воїни ЗСУ зупинили 49 штурмових дій окупантів.

Ситуація на Покровському напрямку 31 липня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили за минулу добу 24 атаки.

Ситуація на Новопавлівському напрямку 31 липня
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському захисники відбили одну атаку Росії біля населеного пункту Малинівка.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 31 липня
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському окупанти атакували один раз. Вони намагалися просунутися в районі населеного пункту Плавні.

Ситуація на Оріхівському напрямку 31 липня
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському українські воїни успішно зупинили три атаки окупантів.

Ситуація на Придніпровському напрямку 31 липня
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському не виявлено ознак формування наступальних угруповань загарбників.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, воїни 63-ї окремої механізованої бригади у Донецькій області взяли в полон російську штурмову групу.

А речник ОК "Південь" Владислав Волошин повідомив, що ЗСУ завдають ударів по логістиці окупантів на півдні. За його словами, це найефективнішою тактика.

війна ЗСУ Україна окупанти Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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