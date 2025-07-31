ЗСУ стримують атаки РФ на всіх напрямках — зведення Генштабу

ЗСУ рішуче стримують окупантів на фронті — деталі від Генштабу
Триває 1254-та доба широкомасштабної російської агресії проти України. Бійці ЗСУ стримують натиск окупантів, завдаючи їм значних втрат. Загалом за останні 24 години сталося 193 боєзіткнення.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у четвер, 31 липня.
Ситуація на усіх напрямках фронту 31 липня
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 32 атаки окупантів. За минулу добу загарбники завдали сім авіаційних ударів та здійснили 317 артилерійських обстрілів.
На Південно-Слобожанському українські воїни зупинили десять атак РФ в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.
На Купʼянському минулої доби сталося п’ять атак окупантів. Бійці ЗСУ відбивали штурми в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.
На Лиманському напрямку противник атакував 20 разів. Російська армія намагалася прорватися в оборону України.
На Сіверському захисники успішно зупинили 13 атак РФ поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Федорівки.
На Краматорському напрямку загарбники сім разів атакували у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та у напрямку Бондарного, Предтечиного.
На Торецькому противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Степанівки, Білої Гори та Плещіївки.
На Покровському воїни ЗСУ зупинили 49 штурмових дій окупантів.
На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили за минулу добу 24 атаки.
На Гуляйпільському захисники відбили одну атаку Росії біля населеного пункту Малинівка.
На Оріхівському окупанти атакували один раз. Вони намагалися просунутися в районі населеного пункту Плавні.
На Придніпровському українські воїни успішно зупинили три атаки окупантів.
На Волинському та Поліському не виявлено ознак формування наступальних угруповань загарбників.
Нагадаємо, воїни 63-ї окремої механізованої бригади у Донецькій області взяли в полон російську штурмову групу.
А речник ОК "Південь" Владислав Волошин повідомив, що ЗСУ завдають ударів по логістиці окупантів на півдні. За його словами, це найефективнішою тактика.
Читайте Новини.LIVE!