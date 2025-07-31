ВСУ сдерживают атаки РФ на всех направлениях — сводка Генштаба

ВСУ решительно сдерживают россиян на фронте — детали от Генштаба
Продолжаются 1254-е сутки широкомасштабной российской агрессии против Украины. Бойцы ВСУ сдерживают напор оккупантов, нанося им значительные потери. Всего за последние 24 часа произошло 193 боестолкновения.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в четверг, 31 июля.
Ситуация на всех направлениях фронта 31 июля
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 32 атаки оккупантов. За минувшие сутки захватчики нанесли семь авиационных ударов и совершили 317 артиллерийских обстрелов.
На Южно-Слобожанском украинские воины остановили десять атак РФ в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.
На Купянском за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Бойцы ВСУ отбивали штурмы в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.
На Лиманском направлении противник атаковал 20 раз. Российская армия пыталась прорваться в оборону Украины.
На Северском защитники успешно остановили 13 атак РФ вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Звановки и Федоровки.
На Краматорском направлении захватчики семь раз атаковали в районах Часового Яра, Миньковки, Новомаркового и в направлении Бондарного, Предтечино.
На Торецком противник совершил 14 атак в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Степановки, Белой Горы и Плещеевки.
На Покровском воины ВСУ остановили 49 штурмовых действий оккупантов.
На Новопавловском направлении захватчики совершили за минувшие сутки 24 атаки.
На Гуляйпольском защитники отбили одну атаку России возле населенного пункта Малиновка.
На Ореховском оккупанты атаковали один раз. Они пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском украинские воины успешно остановили три атаки оккупантов.
На Волынском и Полесском не обнаружено признаков формирования наступательных группировок захватчиков.
Напомним, воины 63-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области взяли в плен российскую штурмовую группу.
А представитель ОК "Юг" Владислав Волошин сообщил, что ВСУ наносят удары по логистике оккупантов на юге. По его словам, это самая эффективная тактика.
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