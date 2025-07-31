ВСУ сдерживают атаки РФ на всех направлениях — сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Офис Президента

Продолжаются 1254-е сутки широкомасштабной российской агрессии против Украины. Бойцы ВСУ сдерживают напор оккупантов, нанося им значительные потери. Всего за последние 24 часа произошло 193 боестолкновения.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в четверг, 31 июля.

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Ситуация на всех направлениях фронта 31 июля

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 32 атаки оккупантов. За минувшие сутки захватчики нанесли семь авиационных ударов и совершили 317 артиллерийских обстрелов.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском украинские воины остановили десять атак РФ в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Бойцы ВСУ отбивали штурмы в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении противник атаковал 20 раз. Российская армия пыталась прорваться в оборону Украины.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском защитники успешно остановили 13 атак РФ вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Звановки и Федоровки.

Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении захватчики семь раз атаковали в районах Часового Яра, Миньковки, Новомаркового и в направлении Бондарного, Предтечино.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком противник совершил 14 атак в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Степановки, Белой Горы и Плещеевки.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском воины ВСУ остановили 49 штурмовых действий оккупантов.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении захватчики совершили за минувшие сутки 24 атаки.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском защитники отбили одну атаку России возле населенного пункта Малиновка.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском оккупанты атаковали один раз. Они пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.

Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском украинские воины успешно остановили три атаки оккупантов.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском не обнаружено признаков формирования наступательных группировок захватчиков.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, воины 63-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области взяли в плен российскую штурмовую группу.

А представитель ОК "Юг" Владислав Волошин сообщил, что ВСУ наносят удары по логистике оккупантов на юге. По его словам, это самая эффективная тактика.