Україна отримає німецькі радари TRML-4D та SPEXER 2000 3D MkIII

Радар TRML-4D від Hensoldt. Фото: компанія Hensoldt

ЗСУ отримають сучасні радарні системи від німецької компанії Hensoldt, яка спеціалізується на оборонних технологіях. Контракт на постачання радарних систем оцінюється у понад 340 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба Hensoldt.

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До контракту входять високотехнологічні радарні системи TRML-4D та SPEXER 2000 3D MkIII. Деталі щодо кількості одиниць та термінів постачання не розголошуються.

TRML-4D є багатофункціональним тривимірним радаром, здатним виявляти та відстежувати до 1500 повітряних цілей на відстані до 250 кілометрів, включаючи безпілотні літальні апарати, крилаті ракети, літаки та вертольоти.

SPEXER 2000 3D MkIII інтегрований у новітню систему протиповітряної оборони Skyranger 30, яка базується на автоматичній гарматі Rheinmetall. Він ефективно виявляє як повітряні, так і наземні чи морські загрози.

Варто відзначити, що Україна вже отримала понад десяток радіолокаційних станцій TRML-4D з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше повідомлялось, що агенція США з питань співробітництва в галузі оборони надасть Україні військову допомогу на суму понад 300 млн доларів. Крім того, американці нададуть і технічну підтримку для техніки.

Також Дональд Трамп заявив, що країни Європейського Союзу повністю профінансують постачання американської військової техніки, яку згодом розподілять між державами ЄС.