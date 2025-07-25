Україна отримає німецькі радари TRML-4D та SPEXER 2000 3D MkIII

ЗСУ отримають унікальні німецькі радари — що в них особливого
ЗСУ отримають сучасні радарні системи від німецької компанії Hensoldt, яка спеціалізується на оборонних технологіях. Контракт на постачання радарних систем оцінюється у понад 340 мільйонів євро.
Про це повідомляє пресслужба Hensoldt.
Які німецькі радари отримають ЗСУ
До контракту входять високотехнологічні радарні системи TRML-4D та SPEXER 2000 3D MkIII. Деталі щодо кількості одиниць та термінів постачання не розголошуються.
TRML-4D є багатофункціональним тривимірним радаром, здатним виявляти та відстежувати до 1500 повітряних цілей на відстані до 250 кілометрів, включаючи безпілотні літальні апарати, крилаті ракети, літаки та вертольоти.
SPEXER 2000 3D MkIII інтегрований у новітню систему протиповітряної оборони Skyranger 30, яка базується на автоматичній гарматі Rheinmetall. Він ефективно виявляє як повітряні, так і наземні чи морські загрози.
Варто відзначити, що Україна вже отримала понад десяток радіолокаційних станцій TRML-4D з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Раніше повідомлялось, що агенція США з питань співробітництва в галузі оборони надасть Україні військову допомогу на суму понад 300 млн доларів. Крім того, американці нададуть і технічну підтримку для техніки.
Також Дональд Трамп заявив, що країни Європейського Союзу повністю профінансують постачання американської військової техніки, яку згодом розподілять між державами ЄС.
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