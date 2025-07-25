Украина получит немецкие радары TRML-4D и SPEXER 2000 3D MkIII и SPEXER 2000 3D MkIII

Радар TRML-4D от Hensoldt. Фото: компания Hensoldt

ВСУ получат современные радарные системы от немецкой компании Hensoldt, которая специализируется на оборонных технологиях. Контракт на поставку радарных систем оценивается в более 340 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Hensoldt.

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В контракт входят высокотехнологичные радарные системы TRML-4D и SPEXER 2000 3D MkIII. Детали по количеству единиц и сроков поставки не разглашаются.

TRML-4D является многофункциональным трехмерным радаром, способным обнаруживать и отслеживать до 1500 воздушных целей на расстоянии до 250 километров, включая беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, самолеты и вертолеты.

SPEXER 2000 3D MkIII интегрирован в новейшую систему противовоздушной обороны Skyranger 30, которая базируется на автоматической пушке Rheinmetall. Он эффективно обнаруживает как воздушные, так и наземные или морские угрозы.

Стоит отметить, что Украина уже получила более десятка радиолокационных станций TRML-4D с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее сообщалось, что агентство США по вопросам сотрудничества в области обороны предоставит Украине военную помощь на сумму более 300 млн долларов. Кроме того, американцы предоставят и техническую поддержку для техники.

Также Дональд Трамп заявил, что страны Европейского Союза полностью профинансируют поставки американской военной техники, которую впоследствии распределят между государствами ЕС.