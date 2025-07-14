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Головна Армія ЗСУ отримають диво-патрони — допоможуть в боротьбі з дронами РФ

ЗСУ отримають диво-патрони — допоможуть в боротьбі з дронами РФ

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 05:39
У кластері Brave1 розробили набої проти FPV-дронів, які невдовзі будуть на озброєнні ЗСУ
Особливі кулі ЗСУ для боротьби з дронами. Фото: Brave1

В українських військах з'явилися нові боєприпаси проти FPV-дронів. Пулі при пострілі розділяються на декілька частин, що нагадує дію дробовика і значно збільшує шанс бійця вижити під атакою БпЛА ворога.

Про нові диво-боєприпаси повідомляє оборонний кластер Brave1.

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Що унікального в нових набоях ЗСУ

Набої, які розробили в кластері Brave1, мають поширений калібр і ними можна стріляти зі стандартних автоматів. Боєприпас являє собою стандартний патрон калібру 5,56 мм, призначений для гвинтівок натовського зразка CZ Bren і M4, які широко використовуються в ЗСУ.

Після пострілу патрон розпадається приблизно на п'ять швидко рухомих дробинок. Під час стрільби кількома патронами у швидкій послідовності вони утворюють дробовий розкид, здатний ефективно вражати безпілотники на відстані до 50 метрів.

У ЗСУ з'явились диво-патрони — допоможуть в боротьбі з дронами РФ - фото 1
Застосування спеціальних набоїв ЗСУ проти дронів. Фото: Кадри з відео

Такий підхід дає змогу солдатам захищатися від безпілотників, не носячи з собою ще одну важку систему. Натомість у разі виявлення дрона вони можуть швидко перемикнутися на магазин зі спеціалізованими набоями й почати вражати ціль. 

Виробник уже кодифікував цю розробку. У Brave1 зазначили, що роблять все можливе, щоб кожен захисник України мав магазин таких набоїв і міг спорядити ним автомат у разі повітряної загрози.

Раніше повідомлялось, що Міносвіти й науки затвердило оновлений перелік засобів навчання для предмета "Захист України". Відтак, школярів навчатимуть керувати безпілотниками.

Нагадаємо, що в Україні вже відкрилися спеціальні навчальні полігони, на яких студенти зможуть пройти практичні заняття в межах нової дисципліни — "Основи національного спротиву".

ЗСУ Інновації війна в Україні FPV-дрони ВПК Brave1
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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