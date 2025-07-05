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Головна Армія Туреччина та Бельгія допоможуть ЗСУ з БпЛА — що про це відомо

Туреччина та Бельгія допоможуть ЗСУ з БпЛА — що про це відомо

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 04:17
До Коаліції дронів на допомогу України приєднались Туреччина та Бельгія
Боєць ЗСУ з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бельгія та Туреччина офіційно приєдналися до Міжнародної коаліції з питань дронів. Це дозволить ще більш цілеспрямовано та ефективно надавати Україні вкрай необхідну підтримку на полі бою.

Така інформація опублікована на офіційному сайті Міноборони Латвії.

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Як Коаліція дронів підтримує ЗСУ

На сайті відомства зазначається, що запланована підтримка Латвії в рамках Коаліції дронів цього року становить 20 мільйонів євро, спрямованих на закупівлю дронів, а також додаткові 10 мільйонів євро на проєкти співпраці між латвійською та українською промисловістю. Минулого року Латвія також виділила 20 мільйонів євро на підтримку України.

Загалом держави-члени міжнародної Коаліції дронів зобов'язалися виділити 2,75 мільярда євро на підтримку України цього року, тоді як держави-члени внесли загалом близько 180 мільйонів євро до спільного фонду закупівель Коаліції дронів, який очолює Велика Британія. 

Ці кошти призначені для централізованих закупівель технологій, а також для національної підтримки кожної країни коаліції.

Чому для Коаліції важливе приєднання Туреччини та Бельгії

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що таке приєднання нових учасників дає чіткий сигнал того, що підтримка України не лише зберігається, а й стає сильнішою та стійкішою. ​​

Зі вступом двох країн, міжнародна Коаліція дронів наразі об'єднує 20 країн, включаючи Латвію, Велику Британію, Україну, Австралію, Бельгію, Чехію, Данію, Францію, Естонію, Італію, Нову Зеландію, Канаду, Литву, Люксембург, Нідерланди, Норвегію, Польщу, Туреччину, Німеччину та Швецію.

Раніше повідомлялось, що в ніч на 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили підприємство з виробництва частин для "Шахедів". Завод розташований у Московській області.

А Володимир Зеленський анонсував, що вже цього року планується виробити сотні тисяч дронів-перехоплювачів завдяки новому спільному виробництву з партнерами із США.

Туреччина ЗСУ військова допомога Латвія Бельгія дрони FPV-дрони
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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