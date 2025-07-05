К Коалиции дронов на помощь Украине присоединились Турция и Бельгия

Боец ВСУ с дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бельгия и Турция официально присоединились к Международной коалиции по вопросам дронов. Это позволит еще более целенаправленно и эффективно предоставлять Украине крайне необходимую поддержку на поле боя.

Такая информация опубликована на официальном сайте Минобороны Латвии.

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Как Коалиция дронов поддерживает ВСУ

На сайте ведомства отмечается, что запланированная поддержка Латвии в рамках Коалиции дронов в этом году составляет 20 миллионов евро, направленных на закупку дронов, а также дополнительные 10 миллионов евро на проекты сотрудничества между латвийской и украинской промышленностью. В прошлом году Латвия также выделила 20 миллионов евро на поддержку Украины.

В целом государства-члены международной Коалиции дронов обязались выделить 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины в этом году, тогда как государства-члены внесли в целом около 180 миллионов евро в общий фонд закупок Коалиции дронов, который возглавляет Великобритания.

Эти средства предназначены для централизованных закупок технологий, а также для национальной поддержки каждой страны коалиции.

Почему для Коалиции важно присоединение Турции и Бельгии

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что такое присоединение новых участников дает четкий сигнал того, что поддержка Украины не только сохраняется, но и становится сильнее и устойчивее.

Со вступлением двух стран, международная Коалиция дронов сейчас объединяет 20 стран, включая Латвию, Великобританию, Украину, Австралию, Бельгию, Чехию, Данию, Францию, Эстонию, Италию, Новую Зеландию, Канаду, Литву, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Турцию, Германию и Швецию.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили предприятие по производству частей для "Шахедов". Завод расположен в Московской области.

А Владимир Зеленский анонсировал, что уже в этом году планируется произвести сотни тысяч дронов-перехватчиков благодаря новому совместному производству с партнерами из США.