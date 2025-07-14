В кластере Brave1 разработали патроны против FPV-дронов, которые вскоре будут на вооружении ВСУ

Особые пули ВСУ для борьбы с дронами. Фото: Brave1

В украинских войсках появились новые боеприпасы против FPV-дронов. Пули при выстреле разделяются на несколько частей, что напоминает действие дробовика и значительно увеличивает шанс бойца выжить под атакой БпЛА врага.

О новых чудо-боеприпасах сообщает оборонный кластер Brave1.

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Что уникального в новых патронах ВСУ

Патроны, которые разработали в кластере Brave1, имеют распространенный калибр и ими можно стрелять из стандартных автоматов. Боеприпас представляет собой стандартный патрон калибра 5,56 мм, предназначенный для винтовок натовского образца CZ Bren и M4, которые широко используются в ВСУ.

После выстрела патрон распадается примерно на пять быстро движущихся дробинок. При стрельбе несколькими патронами в быстрой последовательности они образуют дробовой разброс, способный эффективно поражать беспилотники на расстоянии до 50 метров.

Применение специальных патронов ВСУ против дронов. Фото: Кадры из видео

Такой подход позволяет солдатам защищаться от беспилотников, не нося с собой еще одну тяжелую систему. Зато в случае обнаружения дрона они могут быстро переключиться на магазин со специализированными патронами и начать поражать цель.

Производитель уже кодифицировал эту разработку. В Brave1 отметили, что делают все возможное, чтобы каждый защитник Украины имел магазин таких патронов и мог снарядить им автомат в случае воздушной угрозы.

Ранее сообщалось, что Минобразования и науки утвердило обновленный перечень средств обучения для предмета "Защита Украины". Следовательно, школьников будут учить управлять беспилотниками.

Напомним, что в Украине уже открылись специальные учебные полигоны, на которых студенты смогут пройти практические занятия в рамках новой дисциплины — "Основы национального сопротивления".