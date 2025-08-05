Україна вміло приховує свої винищувачі та будує підземні бункери для них

Винищувач F-16. Ілюстративне фото: ВПС США

Україна почала будівництво прихованих підземних бункерів для захисту винищувачів, які були отримані від західних союзників. Київ також використовує приманки на інших авіабазах, щоб ускладнити зусилля Росії щодо цілей.

Про це повідомляє військово-аналітичне видання The National Interest.

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Що відомо про тактику приховування винищувачів

Експерт видання наголошує, що Україна тримає в таємниці місцеперебування винищувачів F-16 і французьких Mirage 2000. Однак, приховування літака вирішує лише частину проблеми, з якою стикається Київ, оскільки сучасні літаки потребують спеціалізованого обладнання, щоб підтримувати бойові птахи в польоті.

Щоб розв'язувати цю проблему, український військовий благодійний фонд "Повернися живим" та Міністерство оборони випустили два різні мобільні модулі, один з яких оснащений обладнанням для технічного обслуговування літака, а інший — для планування місій. Мобільні платформи дозволяють F-16 працювати з різних баз і навіть цивільних аеродромів.

"Ключ до виживання F-16 на землі полягає в тому, щоб їх не знайшли", — заявив Пітер Лейтон, колишній офіцер Королівських ВПС Австралії та науковий співробітник RUSI.

Він додав, що F-16 широко "розкидані", тому, якщо один з них знайдуть і приціляться, не всі будуть знищені.

Раніше повідомлялось, що СБУ затримала агента РФ у лавах Військово‑повітряних сил. Підозрюваний — майор однієї з авіабригад ЗСУ, який збирав дані для ударів по аеродромах базування F‑16.

Нагадаємо, що СБУ викрила замах ФСБ РФ на командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, завербувавши для цього жителя Дніпропетровської області.