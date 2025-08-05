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Главная Армия ВСУ строят бункеры для F-16 и Mirage — как еще прячут истребители

ВСУ строят бункеры для F-16 и Mirage — как еще прячут истребители

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 05:33
Украина умело скрывает свои истребители и строит подземные бункеры для них
Истребитель F-16. Иллюстративное фото: ВВС США

Украина начала строительство скрытых подземных бункеров для защиты истребителей, которые были получены от западных союзников. Киев также использует приманки на других авиабазах, чтобы затруднить усилия России в отношении целей.

Об этом сообщает военно-аналитическое издание The National Interest.

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Эксперт издания отмечает, что Украина держит в тайне местонахождение истребителей F-16 и французских Mirage 2000. Однако, сокрытие самолета решает лишь часть проблемы, с которой сталкивается Киев, поскольку современные самолеты требуют специализированного оборудования, чтобы поддерживать боевые птицы в полете.

Чтобы решить эту проблему, украинский военный благотворительный фонд "Вернись живым" и Министерство обороны выпустили два разных мобильных модуля, один из которых оснащен оборудованием для технического обслуживания самолета, а другой - для планирования миссий. Мобильные платформы позволяют F-16 работать с различных баз и даже гражданских аэродромов.

"Ключ к выживанию F-16 на земле заключается в том, чтобы их не нашли", — заявил Питер Лейтон, бывший офицер Королевских ВВС Австралии и научный сотрудник RUSI.

Он добавил, что F-16 широко "разбросаны", поэтому, если один из них найдут и прицелятся, не все будут уничтожены.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала агента РФ в рядах Военно-воздушных сил. Подозреваемый - майор одной из авиабригад ВСУ, который собирал данные для ударов по аэродромам базирования F-16.

Напомним, что СБУ разоблачила покушение ФСБ РФ на командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова, завербовав для этого жителя Днепропетровской области.

истребитель война в Украине F-16 Воздушные Силы ВСУ Mirage 2000
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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