Окупація Маріуполя — ЗСУ знищили російські системи ППО біля аеропорту

Удар по місцю скупчення окупантів. Ілюстративне фото: t.me/andriyshTime

У ніч на неділю, 10 листопада, було атаковано місце базування російських розрахунків систем протиповітряної оборони (ППО) під Маріуполем. На місці прильоту спалахнула пожежа.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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За словами Андрющенка, було атаковано місце базування розрахунків ППО по лінії Аеропорт Маріуполя — село Бердянське.

"Пролунало щонайменше чотири вибухи. Після спрацювання ППО ворога зафіксовано пожежу в районі аеорпорту", — йдеться у повідомленні.

Радник міського голови Маріуполя додав, що уражено один з розрахунків ППО, а деталі наразі уточнюються.

Атаковано місце базування розрахунків ППО. Фото: Петро Андрющенко

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти знову почали перекидати резерви через Маріуполь у напрямку Пологів Запорізької області. Зафіксовано нову живу силу та інженерні підрозділи.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники запровадили безвідсоткову іпотечну програму, доступну виключно для громадян Росії. При цьому місцевим жителям, які втратили своє житло внаслідок бойових дій, пропонують купувати квартири за значно завищеними цінами.