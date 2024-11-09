РФ перекидає резерви через Маріуполь до Запорізької області — що відомо

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти знову перекидають резерви через Маріуполь у напрямку Пологів Запорізької області. Зафіксовано нову живу силу та інженерні підрозділи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram у суботу, 9 листопада.

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"Росіяни поновили переміщення в напрямку Розівка-Пологи. Нова жива сила та інженерні підрозділи. Знову переміщують повноцінні підрозділи колонами разом з побутовими речами. По обсягу — значно менше, аніж напередодні прориву в районі Вугледару минулого періоду. Скоріш — поповнення поточних втрат", — розповів Андрющенко.

Російські окупанти. Фото: t.me/andriyshTime

За його словами, у Маріупольско-Бердянській агломерації окупанти знову заповнили полігони новоприбулими контрактниками.

Андрющенко зазначив, що полігони активно працюють та відверто триває ротація, а також доукомплектування підрозділів, відведених з лінії фронту. Він додав, що це вказує на зниження кількості саме "нових" прибулих.

Допис Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники запровадили безвідсоткову іпотечну програму, доступну виключно для громадян Росії. При цьому місцевим жителям, які втратили своє житло внаслідок бойових дій, пропонують купувати квартири за значно завищеними цінами.

Також окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях видала школам нові глобуси, на яких частина України позначена як територія Росії.