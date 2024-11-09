РФ перебрасывает резервы через Мариуполь в Запорожскую область — что известно

РФ снова перебрасывает резервы через Мариуполь в сторону Пологов
Российские оккупанты снова перебрасывают резервы через Мариуполь в направлении Пологов Запорожской области. Зафиксировано новую живую силу и инженерные подразделения.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в субботу, 9 ноября.
Переброска резервов РФ в направлении Пологов
"Россияне возобновили перемещение в направлении Розовка-Пологи. Новая живая сила и инженерные подразделения. Снова — перемещают полноценные подразделения колоннами вместе с бытовыми вещами. По объему — значительно меньше чем накануне прорыва в районе Угледара в прошлые периоды. Скорее — пополнение текущих потерь", — рассказал Андрющенко.
По его словам, в Мариупольско-Бердянской агломерации оккупанты снова заполнили полигоны новоприбывшими контрактниками.
Андрющенко отметил, что полигоны активно работают и откровенно продолжается ротация, а также доукомплектование подразделений, отведенных с линии фронта. Он добавил, что это указывает на снижение количества именно "новых" прибывших.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе захватчики ввели беспроцентную ипотечную программу, доступную исключительно для граждан России. При этом местным жителям, потерявшим свое жилье в результате боевых действий, предлагают покупать квартиры по значительно завышенным ценам.
Также оккупационные власти на временно захваченных территориях выдали школам новые глобусы, на которых часть Украины обозначена как территория России.
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