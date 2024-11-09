РФ перебрасывает резервы через Мариуполь в Запорожскую область — что известно

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты снова перебрасывают резервы через Мариуполь в направлении Пологов Запорожской области. Зафиксировано новую живую силу и инженерные подразделения.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в субботу, 9 ноября.

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"Россияне возобновили перемещение в направлении Розовка-Пологи. Новая живая сила и инженерные подразделения. Снова — перемещают полноценные подразделения колоннами вместе с бытовыми вещами. По объему — значительно меньше чем накануне прорыва в районе Угледара в прошлые периоды. Скорее — пополнение текущих потерь", — рассказал Андрющенко.

Российские оккупанты. Фото: t.me/andriyshTime

По его словам, в Мариупольско-Бердянской агломерации оккупанты снова заполнили полигоны новоприбывшими контрактниками.

Андрющенко отметил, что полигоны активно работают и откровенно продолжается ротация, а также доукомплектование подразделений, отведенных с линии фронта. Он добавил, что это указывает на снижение количества именно "новых" прибывших.

Пост Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе захватчики ввели беспроцентную ипотечную программу, доступную исключительно для граждан России. При этом местным жителям, потерявшим свое жилье в результате боевых действий, предлагают покупать квартиры по значительно завышенным ценам.

Также оккупационные власти на временно захваченных территориях выдали школам новые глобусы, на которых часть Украины обозначена как территория России.