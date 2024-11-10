Оккупация Мариуполя — ВСУ уничтожили российскую систему ПВО возле аэропорта

ВСУ атаковали российские системы ПВО под Мариуполем — детали
В ночь на воскресенье, 10 ноября, было атаковано место базирования российских расчетов систем противовоздушной обороны (ПВО) под Мариуполем. На месте прилета вспыхнул пожар.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Атака на российские системы ПВО
По словам Андрющенко, было атаковано место базирования расчетов ПВО по линии Аэропорт Мариуполя — село Бердянское.
"Прозвучали не менее четырех взрывов. После срабатывания ПВО врага зафиксирован пожар в районе аэропорта", — говорится в сообщении.
Советник городского головы Мариуполя добавил, что поражен один из расчетов ПВО, а детали пока уточняются.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты снова начали перебрасывать резервы через Мариуполь в направлении Полог Запорожской области. Зафиксирована новая живая сила и инженерные подразделения.
Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе захватчики ввели беспроцентную ипотечную программу, доступную исключительно гражданам России. При этом местным жителям, потерявшим свое жилье в результате боевых действий, предлагают покупать квартиры по значительно завышенным ценам.
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