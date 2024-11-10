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ВСУ атаковали российские системы ПВО под Мариуполем — детали

10 ноября 2024 12:28
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Оккупация Мариуполя — ВСУ уничтожили российскую систему ПВО возле аэропорта
Удар по месту скопления оккупантов. Иллюстративное фото: t.me/andriyshTime
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В ночь на воскресенье, 10 ноября, было атаковано место базирования российских расчетов систем противовоздушной обороны (ПВО) под Мариуполем. На месте прилета вспыхнул пожар.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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По словам Андрющенко, было атаковано место базирования расчетов ПВО по линии Аэропорт Мариуполя — село Бердянское.

"Прозвучали не менее четырех взрывов. После срабатывания ПВО врага зафиксирован пожар в районе аэропорта", — говорится в сообщении.

Советник городского головы Мариуполя добавил, что поражен один из расчетов ПВО, а детали пока уточняются.

Аэропорт Мариуполь атака ПВО
Атаковано место базирования расчетов ПВО. Фото: Петр Андрющенко

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты снова начали перебрасывать резервы через Мариуполь в направлении Полог Запорожской области. Зафиксирована новая живая сила и инженерные подразделения.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе захватчики ввели беспроцентную ипотечную программу, доступную исключительно гражданам России. При этом местным жителям, потерявшим свое жилье в результате боевых действий, предлагают покупать квартиры по значительно завышенным ценам.

ПВО Мариуполь оккупация война в Украине ВСУ війна

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