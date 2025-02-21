У Слов'янську семеро людей загинуло внаслідок обстрілу з боку росіян

Рятувальники працюють на місці обстрілів. Фото: Національна поліція

У місті Слов'янську щонайменше шість людей постраждало внаслідок російського обстрілу. Також у Никанорівці є один загиблий. Правоохоронці документують наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомили у Національній поліції України, а також очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у п'ятницю, 21 лютого.

Читайте також:

Росіяни завдали удару по Донеччині

"Ворог атакував приватний сектор міста. Серед постраждалих — 65-річний чоловік і п’ять жінок віком від 54 до 83 років. У людей діагностовано осколкові поранення та гостру реакцію на стрес", — говориться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу руйнувань зазнали 59 приватних будинків і заклад освіти.

"На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики, патрульні поліцейські, а також рятувальники ДСНС", — повідомили в поліції.

Поліція і рятувальники на місці обстрілу. Фото: Національна поліція

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Національна поліція

Правоохоронці на місці обстрілу. Фото: Національна політика

Рятувальники у Слов'янську. Фото: Національна поліція

Зруйнований будинок. Фото: Національна поліція

Крім того, у ДСНС показали нові кадри з ліквідації наслідків російського удару по Чорнобильській АЕС. Раніше очевидці зафіксували момент влучання БпЛА по житловій забудові в Білій Церкві на Київщині.