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Зруйнована школа та один загиблий — РФ вдарила по Донеччині

21 лютого 2025 19:17
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Слов'янську семеро людей загинуло внаслідок обстрілу з боку росіян
Рятувальники працюють на місці обстрілів. Фото: Національна поліція
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У місті Слов'янську щонайменше шість людей постраждало внаслідок російського обстрілу. Також у Никанорівці є  один загиблий. Правоохоронці документують наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомили у Національній поліції України, а також очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у п'ятницю, 21 лютого.

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"Ворог атакував приватний сектор міста. Серед постраждалих — 65-річний чоловік і п’ять жінок віком від 54 до 83 років. У людей діагностовано осколкові поранення та гостру реакцію на стрес", — говориться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу руйнувань зазнали 59 приватних будинків і заклад освіти.

"На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики, патрульні поліцейські, а також рятувальники ДСНС", — повідомили в поліції.

обстріл Слов'янська
Поліція і рятувальники на місці обстрілу. Фото: Національна поліція
удар по Слов'янську
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Національна поліція
Слов'янськ
Правоохоронці на місці обстрілу. Фото: Національна політика
рятувальники на місці події
Рятувальники у Слов'янську. Фото: Національна поліція
обстріл
Зруйнований будинок. Фото: Національна поліція

Крім того, у ДСНС показали нові кадри з ліквідації наслідків російського удару по Чорнобильській АЕС. Раніше очевидці зафіксували момент влучання БпЛА по житловій забудові в Білій Церкві на Київщині.

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