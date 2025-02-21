В Славянске семь человек погибли в результате обстрела со стороны россиян

Разрушенная школа и один погибший — РФ ударила по Донеччине
В городе Славянске по меньшей мере шесть человек пострадали в результате российского обстрела. Также в Никаноровке есть один погибший. Правоохранители документируют последствия вражеского обстрела.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, а также глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в пятницу, 21 февраля.
Россияне нанесли удар по Донецкой области
"Враг атаковал частный сектор города. Среди пострадавших — 65-летний мужчина и пять женщин в возрасте от 54 до 83 лет. У людей диагностированы осколочные ранения и острая реакция на стресс", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате обстрела разрушениям подверглись 59 частных домов и учебное заведение.
"На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики, патрульные полицейские, а также спасатели ГСЧС", — сообщили в полиции.
Кроме того, в ГСЧС показали новые кадры по ликвидации последствий российского удара по Чернобыльской АЭС. Ранее очевидцы зафиксировали момент попадания БпЛА по жилой застройке в Белой Церкви на Киевщине.
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