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Разрушенная школа и один погибший — РФ ударила по Донеччине

21 февраля 2025 19:17
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Славянске семь человек погибли в результате обстрела со стороны россиян
Спасатели работают на месте обстрелов. Фото: Национальная полиция
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В городе Славянске по меньшей мере шесть человек пострадали в результате российского обстрела. Также в Никаноровке есть один погибший. Правоохранители документируют последствия вражеского обстрела.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, а также глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в пятницу, 21 февраля.

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"Враг атаковал частный сектор города. Среди пострадавших — 65-летний мужчина и пять женщин в возрасте от 54 до 83 лет. У людей диагностированы осколочные ранения и острая реакция на стресс", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате обстрела разрушениям подверглись 59 частных домов и учебное заведение.

"На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики, патрульные полицейские, а также спасатели ГСЧС", — сообщили в полиции.

обстріл Слов'янська
Полиция и спасатели на месте обстрела. Фото: Национальная полиция
удар по Слов'янську
Спасатели на месте обстрела. Фото: Национальная полиция
Слов'янськ
Правоохранители на месте обстрела. Фото: Национальная политика
рятувальники на місці події
Спасатели в Славянске. Фото: Национальная полиция
обстріл
Разрушенный дом. Фото: Национальная полиция

Кроме того, в ГСЧС показали новые кадры по ликвидации последствий российского удара по Чернобыльской АЭС. Ранее очевидцы зафиксировали момент попадания БпЛА по жилой застройке в Белой Церкви на Киевщине.

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