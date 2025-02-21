Обстріл Полтавської області 21 лютого — у ДСНС показали відео масштабної пожежі на підприємстві

РФ атакувала Полтавщину — у ДСНС показали кадри пожежі
Російська армія завдала удару по промисловому об’єкту в Полтавській області. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у п'ятницю, 21 лютого.
Обстріл Полтавщини
У ДСНС зазначили, що рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару по промисловому об’єкту.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", — йдеться у повідомленні.
Надзвичайники додали, що до гасіння пожежі було залучено 87 вогнеборців та 34 одиниці техніки, у тому числі пожежний турбінний робот.
Також 21 лютого у ДСНС показали нові кадри з ліквідації наслідків російського удару по Чорнобильській АЕС.
Раніше очевидці зафіксували момент влучання БпЛА по житловій забудові в Білій Церкві на Київщині.
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