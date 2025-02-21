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РФ атакувала Полтавщину — у ДСНС показали кадри пожежі

21 лютого 2025 14:55
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Полтавської області 21 лютого — у ДСНС показали відео масштабної пожежі на підприємстві
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Російська армія завдала удару по промисловому об’єкту в Полтавській області. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у п'ятницю, 21 лютого.

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У ДСНС зазначили, що рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару по промисловому об’єкту. 

"На щастя, обійшлося без постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Надзвичайники додали, що до гасіння пожежі було залучено 87 вогнеборців та 34 одиниці техніки, у тому числі пожежний турбінний робот.

Удар по Полтавщині
Пожежний турбінний робот. Фото: ДСНС
Полтавська область під обстрілом
Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС

Також 21 лютого у ДСНС показали нові кадри з ліквідації наслідків російського удару по Чорнобильській АЕС.

Раніше очевидці зафіксували момент влучання БпЛА по житловій забудові в Білій Церкві на Київщині.

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