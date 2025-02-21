Обстрел Полтавской области 21 февраля — в ГСЧС показали видео масштабного пожара на предприятии

РФ атаковала Полтавскую область — в ГСЧС показали кадры пожара
Российская армия нанесла удар по промышленному объекту в Полтавской области. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в пятницу, 21 февраля.
Обстрел Полтавской области
В ГСЧС отметили, что спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате российского удара по промышленному объекту.
"К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
Чрезвычайники добавили, что к тушению пожара были привлечены 87 пожарных и 34 единицы техники, в том числе пожарный турбинный робот.
Также 21 февраля в ГСЧС показали новые кадры ликвидации последствий российского удара по Чернобыльской АЭС.
Ранее очевидцы зафиксировали момент попадания БпЛА по жилой застройке в Белой Церкви на Киевщине.
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