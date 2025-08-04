Атака РФ на Краматорськ 31 липня — кількість загиблих зросла до 7

Наслідки російського обстрілу Краматорська. Фото: ДСНС

У Краматорську Донецької області зросла кількість загиблих до семи осіб після російського удару по багатоповерхівці 31 липня. Країна-агресорка зруйнувала два під'їзди п’ятиповерхового будинку, завали якого рятувальники розбирають і досі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у понеділок, 4 серпня.

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"Внаслідок цинічного російського удару по середмістю Краматорська 31 липня було зруйновано два під’їзди п’ятиповерхового житлового будинку, загинуло щонайменше 7 осіб", — зазначили в ДСНС.

Рятувальники уточнили, що упродовж доби 4 серпня розібрали й вивезли 780 тонн пошкоджених конструкцій будинку, а також дістали з-під завалів тіло однієї людини й фрагменти тіла іншої. Наразі ідентифікацією загиблого займається поліція.

Співробітники ДСНС додали, що загалом розібрали 1685 тонн зруйнованих конструкцій та загасили пожежу площею 1200 кв. м.

Нагадаємо, що Росія атакувала центр Краматорська 31 липня. Окупанти поцілили по житловій багатоповерхівці, через що половина будинку зруйнована вщент. Відомо про 11 постраждалих людей.

Також ми повідомляли, що упродовж доби 3 серпня росіяни атакували чотири населені пункти на Харківщині — цілили по житловій інфраструктурі.

Крім того, внаслідок російського обстрілу Одеси в ніч проти 4 серпня пошкоджень зазнала історична синагога Пересип — в будівлі виникла пожежа.