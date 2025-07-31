РФ вдарила по будинку в Краматорську — є загибла та поранені

РФ атакувала будинок у Краматорську — фото наслідків
Російські війська у четвер, 31 липня, завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок влучання у п'ятиповерхівку загинула одна людина.
Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.
Атака на Краматорськ 31 липня
Росія вдарила по житловій п'ятиповерхівці, через що половина будинку зруйнована вщент. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина та ще 11 поранених.
Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані. На місці влучання працюють всі відповідальні служби.
Голова ОВА закликав мешканців своєчасно евакуюватися з міста.
Нагадаємо, Росія вдарила ракетою по будинку у Києві, загинули 11 людей та 135 поранені.
На місці атаки побував кореспондент Новини.LIVE й показав наслідки.
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