РФ вдарила по будинку в Краматорську — є загибла та поранені

Будинок, який атакувала РФ. Фото: Донецька ОВА

Російські війська у четвер, 31 липня, завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок влучання у п'ятиповерхівку загинула одна людина.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Атака на Краматорськ 31 липня

Росія вдарила по житловій п'ятиповерхівці, через що половина будинку зруйнована вщент. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина та ще 11 поранених.

Вадим Філашкін. Фото: Донецька ОВА

Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані. На місці влучання працюють всі відповідальні служби.

Вадим Філашкін. Фото: Донецька ОВА

Голова ОВА закликав мешканців своєчасно евакуюватися з міста.

Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, Росія вдарила ракетою по будинку у Києві, загинули 11 людей та 135 поранені.

На місці атаки побував кореспондент Новини.LIVE й показав наслідки.