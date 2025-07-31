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Головна Армія РФ атакувала будинок у Краматорську — фото наслідків

РФ атакувала будинок у Краматорську — фото наслідків

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Дата публікації: 31 липня 2025 18:06
РФ вдарила по будинку в Краматорську — є загибла та поранені
Будинок, який атакувала РФ. Фото: Донецька ОВА

Російські війська у четвер, 31 липня, завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок влучання у п'ятиповерхівку загинула одна людина.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

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Атака на Краматорськ 31 липня

Росія вдарила по житловій п'ятиповерхівці, через що половина будинку зруйнована вщент. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина та ще 11 поранених.

Що відомо про атаку на Краматорськ 31 липня
Вадим Філашкін. Фото: Донецька ОВА

Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані. На місці влучання працюють всі відповідальні служби.

У Краматорську 11 поранених після атаки РФ
Вадим Філашкін. Фото: Донецька ОВА

Голова ОВА закликав мешканців своєчасно евакуюватися з міста.

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Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, Росія вдарила ракетою по будинку у Києві, загинули 11 людей та 135 поранені.

На місці атаки побував кореспондент Новини.LIVE й показав наслідки.

Донецька область обстріли Краматорськ війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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