РФ ударила по дому в Краматорске - есть погибшая и раненые

Дом, который атаковала РФ. Фото: Донецкая ОГА

Российские войска в четверг, 31 июля, нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате попадания в пятиэтажку погиб один человек.

Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

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Атака на Краматорск 31 июля

Россия ударила по жилой пятиэтажке, из-за чего половина дома разрушена до основания. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек и еще 11 раненых.

Вадим Филашкин. Фото: Донецкая ОГА

Среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии. На месте попадания работают все ответственные службы.

Вадим Филашкин. Фото: Донецкая ОГА

Глава ОГА призвал жителей своевременно эвакуироваться из города.

Скриншот поста Филашкина

Напомним, Россия ударила ракетой по дому в Киеве, погибли 11 человек и 135 ранены.

На месте атаки побывал корреспондент Новини.LIVE и показал последствия.