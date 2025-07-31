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Главная Армия РФ атаковала дом в Краматорске — фото последствий

РФ атаковала дом в Краматорске — фото последствий

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Дата публикации 31 июля 2025 18:06
РФ ударила по дому в Краматорске - есть погибшая и раненые
Дом, который атаковала РФ. Фото: Донецкая ОГА

Российские войска в четверг, 31 июля, нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате попадания в пятиэтажку погиб один человек.

Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

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Атака на Краматорск 31 июля

Россия ударила по жилой пятиэтажке, из-за чего половина дома разрушена до основания. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек и еще 11 раненых.

Що відомо про атаку на Краматорськ 31 липня
Вадим Филашкин. Фото: Донецкая ОГА

Среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии. На месте попадания работают все ответственные службы.

У Краматорську 11 поранених після атаки РФ
Вадим Филашкин. Фото: Донецкая ОГА

Глава ОГА призвал жителей своевременно эвакуироваться из города.

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Скриншот поста Филашкина

Напомним, Россия ударила ракетой по дому в Киеве, погибли 11 человек и 135 ранены.

На месте атаки побывал корреспондент Новини.LIVE и показал последствия.

Донецкая область обстрелы Краматорск война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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