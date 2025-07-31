РФ ударила по дому в Краматорске - есть погибшая и раненые

РФ атаковала дом в Краматорске — фото последствий
Российские войска в четверг, 31 июля, нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате попадания в пятиэтажку погиб один человек.
Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин в Telegram.
Атака на Краматорск 31 июля
Россия ударила по жилой пятиэтажке, из-за чего половина дома разрушена до основания. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек и еще 11 раненых.
Среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии. На месте попадания работают все ответственные службы.
Глава ОГА призвал жителей своевременно эвакуироваться из города.
Напомним, Россия ударила ракетой по дому в Киеве, погибли 11 человек и 135 ранены.
На месте атаки побывал корреспондент Новини.LIVE и показал последствия.
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