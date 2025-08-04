Атака РФ на Краматорск 31 июля — количество погибших возросло до 7

Последствия российского обстрела Краматорска. Фото: ГСЧС

В Краматорске Донецкой области возросло количество погибших до семи человек после российского удара по многоэтажке 31 июля. Страна-агрессор разрушила два подъезда пятиэтажного дома, завалы которого спасатели разбирают до сих пор.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник, 4 августа.

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"В результате циничного российского удара по центру Краматорска 31 июля были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, погибли по меньшей мере 7 человек", — отметили в ГСЧС.

Спасатели уточнили, что в течение суток 4 августа разобрали и вывезли 780 тонн поврежденных конструкций дома, а также достали из-под завалов тело одного человека и фрагменты тела другого. Сейчас идентификацией погибшего занимается полиция.

Сотрудники ГСЧС добавили, что в целом разобрали 1685 тонн разрушенных конструкций и потушили пожар площадью 1200 кв. м.

Напомним, что Россия атаковала центр Краматорска 31 июля. Оккупанты попали по жилой многоэтажке, из-за чего половина дома разрушена до основания. Известно об 11 пострадавших людях.

Также мы сообщали, что в течение суток 3 августа россияне атаковали четыре населенных пункта на Харьковщине — целились по жилой инфраструктуре.

Кроме того, в результате российского обстрела Одессы в ночь на 4 августа повреждения получила историческая синагога Пересыпь — в здании возник пожар.