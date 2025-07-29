Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Знущання в полоні РФ — спогади слідчої з Маріуполя

Знущання в полоні РФ — спогади слідчої з Маріуполя

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 15:12
Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк розповіла про знущання у полоні РФ
Експолонена Мар'яна Чичелюк. Фото: кадр з відео

Слідча з Маріуполя Мар'яна Чичелюк перебувала в російському полоні два роки й повернулася у рамках обміну 31 травня 2024 року. Вона розповіла, як росіяни знущалися з військовополонених та принижували їх.

Про це дівчина поділилася в інтерв'ю для журналістки Раміни Есхакзай.

Реклама
Читайте також:

Знущання в полоні РФ

Дівчина пригадала, що коли її заводили на допит із закритими очима, вона по голосах зрозуміла, що в приміщенні багато людей. Їй сказали привідкрити очі та сісти на стілець. У чоловіків-військовополонених був тюремний одяг чорного кольору, а в жінок зелений.

"Я відкриваю очі і тут бачу по коліна спущені чорні штани, починаю відчувати дуже неприємний запах. Мені сказали відкрити очі, прямо перед обличчям я побачила чоловічий статевий орган і я зрозуміла, перед мною в куті стояв наш військовополонений. Він був з тазиком на голові та зв'язаними майкою руками", — сказала Мар'яна.

Дівчина розповіла, що для росіян такі приниження були нормою й розвагою. Вона відчувала сором щодо себе та співчуття цьому чоловіку, який опинився у такому становищі й чує, що у приміщенні присутня жінка.

"Я була свідком того, що роблять з нашими хлопцями: як їх катують, ґвалтують, вбивають. Це забути неможливо. Ці всі спогади, крики й стогони я не забуду вже ніколи", — додала вона.

Також Чичелюк розповіла, що у полоні її зрадили свої, доповівши окупантам про її коханого з "Азову" Владислава Андріанова. 

Крім того, Владислав Андріанов "Білий" поділився моторошними спогадами про перебування в колонії в Оленівці.

російські війська знущання окупанти полонені війна в Україні обмін полоненими
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації