Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк розповіла про знущання у полоні РФ

Експолонена Мар'яна Чичелюк. Фото: кадр з відео

Слідча з Маріуполя Мар'яна Чичелюк перебувала в російському полоні два роки й повернулася у рамках обміну 31 травня 2024 року. Вона розповіла, як росіяни знущалися з військовополонених та принижували їх.

Про це дівчина поділилася в інтерв'ю для журналістки Раміни Есхакзай.

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Дівчина пригадала, що коли її заводили на допит із закритими очима, вона по голосах зрозуміла, що в приміщенні багато людей. Їй сказали привідкрити очі та сісти на стілець. У чоловіків-військовополонених був тюремний одяг чорного кольору, а в жінок зелений.

"Я відкриваю очі і тут бачу по коліна спущені чорні штани, починаю відчувати дуже неприємний запах. Мені сказали відкрити очі, прямо перед обличчям я побачила чоловічий статевий орган і я зрозуміла, перед мною в куті стояв наш військовополонений. Він був з тазиком на голові та зв'язаними майкою руками", — сказала Мар'яна.

Дівчина розповіла, що для росіян такі приниження були нормою й розвагою. Вона відчувала сором щодо себе та співчуття цьому чоловіку, який опинився у такому становищі й чує, що у приміщенні присутня жінка.

"Я була свідком того, що роблять з нашими хлопцями: як їх катують, ґвалтують, вбивають. Це забути неможливо. Ці всі спогади, крики й стогони я не забуду вже ніколи", — додала вона.

Також Чичелюк розповіла, що у полоні її зрадили свої, доповівши окупантам про її коханого з "Азову" Владислава Андріанова.

Крім того, Владислав Андріанов "Білий" поділився моторошними спогадами про перебування в колонії в Оленівці.