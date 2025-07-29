Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Издевательства в плену РФ — воспоминания следователя из Мариуполя

Издевательства в плену РФ — воспоминания следователя из Мариуполя

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 15:12
Следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк рассказала об издевательствах в плену РФ
Экс-пленная Марьяна Чичелюк. Фото: кадр из видео

Следователь из Мариуполя Марьяна Чичелюк находилась в российском плену два года и вернулась в рамках обмена 31 мая 2024 года. Она рассказала, как россияне издевались над военнопленными и унижали их.

Об этом девушка поделилась в интервью для журналистки Рамины Эсхакзай.

Реклама
Читайте также:

Издевательства в плену РФ

Девушка вспомнила, что когда ее заводили на допрос с закрытыми глазами, она по голосам поняла, что в помещении много людей. Ей сказали приоткрыть глаза и сесть на стул. У мужчин-военнопленных была тюремная одежда черного цвета, а у женщин зеленая.

"Я открываю глаза и тут вижу по колено спущенные черные штаны, начинаю чувствовать очень неприятный запах. Мне сказали открыть глаза, прямо перед лицом я увидела мужской половой орган и я поняла, перед мной в углу стоял наш военнопленный. Он был тазиком на голове и связанными майкой руками", — сказала Марьяна.

Девушка рассказала, что для россиян такие унижения были нормой и развлечением. Она чувствовала стыд по отношению к себе и сочувствие этому мужчине, который оказался в таком положении и слышит, что в помещении присутствует женщина.

"Я была свидетелем того, что делают с нашими ребятами: как их пытают, насилуют, убивают. Это забыть невозможно. Эти все воспоминания, крики и стоны я не забуду уже никогда", — добавила она.

Также Чичелюк рассказала, что в плену ее предали свои, доложив оккупантам о ее возлюбленном из "Азова" Владиславе Андрианове.

Кроме того, Владислав Андрианов "Белый" поделился жуткими воспоминаниями о пребывании в колонии в Еленовке.

российские войска издевательства оккупанты пленные война в Украине обмен пленными
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации