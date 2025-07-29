Следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк рассказала об издевательствах в плену РФ

Экс-пленная Марьяна Чичелюк. Фото: кадр из видео

Следователь из Мариуполя Марьяна Чичелюк находилась в российском плену два года и вернулась в рамках обмена 31 мая 2024 года. Она рассказала, как россияне издевались над военнопленными и унижали их.

Об этом девушка поделилась в интервью для журналистки Рамины Эсхакзай.

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Девушка вспомнила, что когда ее заводили на допрос с закрытыми глазами, она по голосам поняла, что в помещении много людей. Ей сказали приоткрыть глаза и сесть на стул. У мужчин-военнопленных была тюремная одежда черного цвета, а у женщин зеленая.

"Я открываю глаза и тут вижу по колено спущенные черные штаны, начинаю чувствовать очень неприятный запах. Мне сказали открыть глаза, прямо перед лицом я увидела мужской половой орган и я поняла, перед мной в углу стоял наш военнопленный. Он был тазиком на голове и связанными майкой руками", — сказала Марьяна.

Девушка рассказала, что для россиян такие унижения были нормой и развлечением. Она чувствовала стыд по отношению к себе и сочувствие этому мужчине, который оказался в таком положении и слышит, что в помещении присутствует женщина.

"Я была свидетелем того, что делают с нашими ребятами: как их пытают, насилуют, убивают. Это забыть невозможно. Эти все воспоминания, крики и стоны я не забуду уже никогда", — добавила она.

Также Чичелюк рассказала, что в плену ее предали свои, доложив оккупантам о ее возлюбленном из "Азова" Владиславе Андрианове.

Кроме того, Владислав Андрианов "Белый" поделился жуткими воспоминаниями о пребывании в колонии в Еленовке.