Колишня полонена окупантів Мар'яна Чичелюк розповіла про зраду серед своїх та жахливі умови полону

Мар’яна Чичелюк та Владислав Андріанов. Фото: Кадр з відео

Колишня полонена російських окупантів, слідча родом з Маріуполя Мар'яна Чичелюк поділилася страшними спогадами про Оленівку. Мар'яна розповіла про жахливі умови утримання та зраду серед своїх, які доповіли окупантам про її коханого з "Азову" Владислава Андріанова.

Відвертими спогадами пара поділилась в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

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Вихід з "Азовсталі"

Мар'яна згадала у розмові, що росіяни обдурили як представників Червоного Хреста, так і ООН. Під час виходу з "Азовсталі" навкруги було багато камер, пропагандистів РФ та представників міжнародних організацій. Всіх посадили в красиві автобуси.

Але потім, після створення "картинки", полонених пересадили в радянські автобуси й повезли не в бік Запоріжжя, а в село Безіменне "для фільтрації". З'ясувалось, що окупанти змінили умови. Згодом взагалі всіх відправили у Донецьк.

Каземати окупованого Донецька

За словами Мар'яни, полонених тримали у нелюдських умовах майже два місяці перед відправленням до Оленівки. Повна антисанітарія та жодних умов просто поспати.

"Вода в крані була просто крижаною. І я пам'ятаю, що набирала воду в пляшку, на ніч клала її на тіло, за ніч гріла тілом. Зранку прокидалася, цією водою вмивалася й обтиралась", — говорить Мар'яна.

Колишня заручниця росіян згадує, що мала в кишені маленький шматочок засохлої, брудної серветки. І цією вологою серветкою, бо іншого нічого не було, вона два місяці чистила зуби, намотуючи її на палець.

Зрада своїх

Але найгіршою була зрада серед своїх. Виявилось, що серед полонених був той, хто розповів окупантам про особисті стосунки Мар'яни та бійця "Азову" Владислава Андріанова. Весь час Мар'яна прикидалась простою цивільною, але зрадник все розповів росіянам.

"Викликають після відбою до кабінету. Я заходжу туди й розумію, що в цьому кабінеті чоловік 15-20, це точно. І мені кажуть: "Мар'яшка, надурила ти нас", і підносять мені телефон до вуха. Я чую, що якийсь голос каже: "Мар’яна — це дівчина Білого. Вона була на "Азовсталі" зі своєю сестрою". І все. Хтось здав. Хтось сказав цю інформацію", — згадує Мар'яна Чичелюк.

Нагадаємо, у Києві відбулася важлива нарада з питань поводження з військовополоненими. Участь у ній взяли всі причетні до процесу обмінів, а також українці, яких нещодавно вдалося повернути з російського полону.

Також Володимир Зеленський звернув увагу громадськості на трагічні події, що сталися в Оленівці Донецької області. Саме там російські окупанти жорстоко вбили українських військовополонених, утримуваних у колонії.