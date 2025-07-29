Бывшая пленница оккупантов Марьяна Чичелюк рассказала об измене среди своих и ужасных условиях плена

Марьяна Чичелюк и Владислав Андрианов. Фото: Кадр из видео

Бывшая пленная российских оккупантов, следователь родом из Мариуполя Марьяна Чичелюк поделилась страшными воспоминаниями об Еленовке. Марьяна рассказала об ужасных условиях содержания и предательстве среди своих, которые доложили оккупантам о ее любимом из "Азова" Владиславе Андрианове.

Откровенными воспоминаниями пара поделилась в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

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Выход из "Азовстали"

Марьяна вспомнила в разговоре, что россияне обманули как представителей Красного Креста, так и ООН. Во время выхода из "Азовстали" вокруг было много камер, пропагандистов РФ и представителей международных организаций. Всех посадили в красивые автобусы.

Но потом после создания "картинки" пленных пересадили в советские автобусы и повезли не в бук Запорожье, а в село Безымянное "для фильтрации". Выяснилось, что оккупанты изменили условия. Впоследствии вообще всех отправили в Донецк.

Казематы оккупированного Донецка

По словам Марьяны, пленных держали в нечеловеческих условиях почти два месяца перед отправкой в Еленовку. Полная антисанитария и никаких условий просто поспать.

"Вода в кране была просто ледяной. И я помню, что набирала воду в бутылку, на ночь клала ее на тело, за ночь грела телом. Утром просыпалась, этой водой умывалась и обтиралась", — говорит Марьяна.

Бывшая заложница россиян вспоминает, что имела в кармане маленький кусочек засохшей, грязной салфетки. И этой влажной салфеткой, потому что другого ничего не было, она два месяца чистила зубы, наматывая ее на палец.

Предательство своих

Но хуже всего была измена среди своих. Оказалось, что среди пленных был тот, кто рассказал оккупантам о личных отношениях Марьяны и бойца "Азова" Владислава Андрианова. Все время Марьяна притворялась простой гражданской, но предатель все рассказал россиянам.

"Вызывают после отбоя в кабинет. Я захожу туда и понимаю, что в этом кабинете человек 15-20, это точно. И мне говорят: "Марьяшка, надурила ты нас" и подносят мне телефон к уху. Я слышу, что какой-то голос говорит: "Марьяна - это девушка Белого. Она была на "Азовстали" со своей сестрой". И все. Кто-то сдал. Кто-то сказал эту информацию", — вспоминает Марьяна Чичелюк.

Напомним, в Киеве состоялось важное совещание по вопросам обращения с военнопленными. Участие в нем приняли все причастные к процессу обменов, а также украинцы, которых недавно удалось вернуть из российского плена.

Также Владимир Зеленский обратил внимание общественности на трагические события, произошедшие в Еленовке Донецкой области. Именно там российские оккупанты жестоко убили украинских военнопленных, удерживаемых в колонии.