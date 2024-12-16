Знущання з військових — Умєров ініціював перевірку у 211-й бригаді

Рустем Умєров. Фото: Українська правда

В Україні розпочинає роботу Головна інспекція Міноборони. Вона перевірить факти знущання з військових та поборів у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України у понеділок, 16 грудня.

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Як заявив Рустем Умєров, затягування розслідувань, сімейні підряди, побори та знущання з військовослужбовців — неприйнятно. Тим паче таке не може відбуватись на третій рік війни, переконаний міністр оборони.

"Тому за моїм наказом негайно починає роботу Головна інспекція Міноборони, яка перевірить факти, викладені у статті "Української правди" щодо ситуації в 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ", — зазначив Умєров.

Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот

Він також додав, що наразі з'ясовують, чому ВСП так довго розслідувала справу. Умєров наголосив, що всі винні мають понести покарання.

"Незабаром ми також презентуємо законопроєкт про Військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців і гарантуватиме прозорість у кожному подібному кейсі", — зазначив він.

Нагадаємо, у 211-й понтонно-мостовій бригаді здійнявся скандал через вимагання грошей, побиття та навіть прив'язування військовослужбовців до хреста. Низку зловживань командиром бригади виявили журналісти.

Колишній головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус вперше за 1,5 року мовчання опублікував відео на своєму каналі на YouTube. Він розповів, що відбувалося у командуванні та чому він прийняв рішення про переведення на нижчу посаду.