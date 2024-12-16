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Издевательство и поборы — Умеров заявил о проверке в 211 бригаде

16 декабря 2024 16:25
Ольга Антоновская - редактор
Издевательство над военными — Умеров инициировал проверку в 211-й бригаде
Рустем Умеров. Фото: Украинская правда
Ольга Антоновская - редактор

В Украине начинает работу Главная инспекция Минобороны. Она проверит факты издевательств над военными и поборами в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в понедельник, 16 декабря.

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Как заявил Рустем Умеров, затягивание расследований, семейные подряды, поборы и издевательства над военнослужащими — неприемлемо. Тем более, что такое не может происходить на третий год войны, убежден министр обороны.

"Поэтому по моему приказу немедленно начинает работу Главная инспекция Минобороны, которая проверит факты изложенные в статье "Украинской правды" по ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ", — отметил Умеров.

Рустем Умеров о скандале в 211 бригаде
Сообщения Минобороны. Фото: скриншот

Он также добавил, что сейчас выясняют, почему ВСП так долго расследовало дело. Умеров подчеркнул, что все виновные должны понести наказание.

"В скором времени мы также презентуем законопроект о Военном омбудсмене, который будет заниматься защитой прав военнослужащих и будет гарантировать прозрачность в каждом подобном кейсе", — отметил он.

Напомним, в 211-й понтонно-мостовой бригаде разразился скандал из-за вымогательства денег, избиения и даже привязывания военнослужащих к кресту. Ряд злоупотреблений командиром бригады обнаружили журналисты.

Бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус впервые за 1,5 года молчания опубликовал видео на своем канале на YouTube. Он рассказал, что происходило в командовании и почему он принял решение о переводе на более низкий пост.

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