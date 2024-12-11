Маркус прокоментував скандал щодо 47 ОМБр та Івана Шаламаги

Валерій Маркус. Фото: скриншот

Колишній головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус вперше за 1,5 року мовчання оприлюднив відео на своєму каналі на YouTube. Він розповів, що відбувалося у командуванні та чому він прийняв рішення про переведення на нижчу посаду, а також розкрив деталі щодо скандалу з командиром 47-ї ОМБр Іваном Шаламагою.

Відео з'явилося на особистій сторінці Валерія Маркуса.

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Як Валерій Маркус прийшов до ідеї створення абсолютно нового підходу до військової справи

Валерій Маркус розповів, що щойно розпочалось повномасштабне вторгенення РФ в Україну, він негайно мобілізувався і потрапив спочатку у 30 бригаду, де вже за добу опинився біля Бахмута. Проте, рівень підготовки військових був вкрай низьким, він навіть хотів перевестися у 24-ту бригаду, проте, після розмов з комбатом залишився служити у 30-й бригаді далі.

З часом Іван Шаламага отримав пропозицію стати комбатом 47-го окремого стрілецького батальйону, а Маркус натомість отримав пропозицію стати головним сержантом. Вони нібито тоді поділили обов'язки, де Валерій зобов'язався розвивати публічність та репутацію 47-го батальйону.

Першим завданням для новоствореної структури мав стати набір людей та грамотно прописана стратегія розвитку. Маркуса не влаштовувала "радянщина" у ЗСУ.

Валерій Маркус заявив, що за його уявленнями "Маґура" мала стати таким середовищем, яке б послугувало б прикладом для всіх інших частин та полків в ЗСУ. Він прагнув до якісних змін в армії на ідеї братерства та підтримки, а також регулярному вдосконаленню навичок. Маркус та інші військові, які служили у 47-й бригаді розповіли, що до війська масово приєднувалися вмотивовані люди, які були готові долучитися до лав ЗСУ і стати на захист держави. Серед них були як кадрові військові, так і звичайні цивільні.

У перший ж день набору на співбесіду в Києві прийшла така кількість людей, що Маркусу довелося скасувати заходи у Львові, Одесі та Харкові. До розвитку "Маґури" долучили роботу створеного фонду та іноземних інструкторів, які комплексно навчали новобранців усій базі військової справи. Проте, почали виникати проблеми.

Іван Шаламага. Фото: Валерій Маркус

Маркус звинувачує ставленицю Шаламаги

Валерій Маркус заявив, що намагався залучити до війська якомога більше своїх знайомих, які мали військових фах, багато досвіду та мотивацію служити. Натомість Іван Шаламага за його словами не "сидів до кінця" навіть на співбесідах з новобранцями та загалом був доволі пасивним у діях та задачах. Шаламага нібито обрав начальницю стройової, яку Маркус схарактеризував, як хамську особистість, яка обража та принижувала новобранців та всіляко намагалася підбурити інших військових проти нього.

Штучні перешкоди в роботі для формування 47-го полку

Тим часом вище командування хотіло "допомогти" з комплектуванням 47-ї бригади, запропонувавши долучити до війська чоловіків, які були примусово доставлені до ТЦК, що не відповідало цінностям та ідеї "Маґури", як переконує Валерій Маркус.

"Нас змушували робити роботу неякісно, без розбору. Ми перші в ЗСУ, хто почав займатися рекрутингом через співбесіди, в деяких підрозділах 30-ї бригади була поставлена задача зібрати найбільш проблемних людей і відправити до Маркуса", — поділився військовий.

Валерій Маркус розповів, що захотів презентувати ідею створення елітного 47-го полку тодішньому Головкому Валерію Залужному. Тим часом вже вдалося створити фонд, де у короткі терміни зібрали понад 1 млн доларів на придбання 55 пікапі, які повністю закрили потреби усього батальйону, а також заручитися підтримкою української діаспори в Канаді, придбати військову форму та організувати велику навчальну базу.

Валерій Залужний позитивно оцінив старання Маркуса та його команди і поставив задачу створити полк. Тим часом як переконує Валерій Маркус, Іван Шаламага всіляко гальмував терміни виконання завдань.

Він нібито наполягав на недоцільності створення полку та переконував на створенні БТГ (батальйонно-тактичної групи). Валерій Маркус висловився проти такої пропозиції, адже "в статусі батальйону ми не зможем впливати на свою думку". Відтак суперечки призвели до того, що процес створення затягнувся на майже 3,5 місяці.

Тиск на Маркуса та погрози

Валерій Маркус заявив, що у 30-й бригаді, з якої він і почав військовий шлях під час повномасштабного вторгнення, також почало створювати перепони для роботи. Там нібито змусили розігнати бригаду інструкторів, а СБУ проводило бесіди з іншими військовими на тему, чому Шаламага не керує полком, а це виконує Маркус. Разом з тим у соцмережах та ЗМІ з'явилась кампанія на "очорніння" репутації Валері Маркуса.

Валерій Маркус тим часом просив у Івана Шаламаги змінити начальницю стройової. Шаламага натомість доручив проводити співбесіди людині, про яку Маркус раніше висловлювався з недовірою. Щобільше, військовий стверджує, що начальниця стройової вживала алкоголь та була нетверезою на робочому місці.

Валерій Маркус. Фото: Валерій Маркус

Невдала операція на Вуглегірській ТЕС

Також Валерій Маркус розповів про нюанси щодо Вуглегірської ТЕС. Частина військовослужбовців на правах анонімності стверджують, що бездіяльність Івана Шаламаги призвела до великих втрат та неорганізованій операції. Батальйон зазнав втрат у перший ж день ротації.

Зокрема, під час штурму Миронівки там нібито не було організовано нормальної підготовки де в боях загинув досвідчений командир розвідвзводу. Крім того, було відсутнє опрацювання логістики та евакуації, яку військові описують як "імпроізацією". Між військовими почали точитися розмови, що Іван Шаламага надто юний для командира та некомпетентний для своєї посади. Інші ж заявляли, що Шаламага не виконував роботу, якою б мав займатися, як командир та не приділяв достатньо уваги виниклим проблемам.

Скандал між Маркусом та Шаламагою

Валерій Маркус заявив, що тиск на бригаду почав посилюватися. Постало питання зняття з посади Івана Шаламаги, проте, Маркус нібито вступився за нього.

"На посаді командира полку має бути Іван Шаламага, бо він наш лідер, усе , що відбувається — це його великий задум і усім цим, усе, що є ми завдячуємо йому. На диво кілька присутніх полковників мене підтримали, а генерал, що вів нараду сказав, що зараз ми вирішим це питання і десь пішов.Яя захищав члена команди, нашого лідера. У нас не було іншого. Як би він мене не злив. Але це призвело до ще більш неприємностей. Нарада закінчилась, генерал пішов і ми чекали. Ми з Шаламагою стояли разом. Генерал направився до мене і каже все добре, будеш командиром полку. Івана Шаламагу аж перекосило, я віджартувався, що я головний сержант, а головний тут Шаламага. Генерал вже перепросив і вже повторив слова Шаламазі", — пригадав Маркус.

Маркус звинувачує Шаламагу і нерішучості

Валерій Маркус заявив, що ситуацій, коли Іван Шаламага не приймав рішень своєчасно або дратувався через "власне его" було вдосталь. Маркус пояснив, що виникало чимало ситуацій, коли йому доводилося брати ініціативу та розв'язання питань у власні руки, бо так вони вирішаться швидше.

"Коли він (Іван Шаламага. — Ред.) має щось зробити, він не робить. Це тиждень-другий. Ти нагадуєш. Він не робить. Ти мусиш братися сам за цю роботу. Наслідком цього є те, що в процесі цієї роботи контакти з вищим керівництвом отримуєш ти, а не Шаламага", — заявив Маркус.

Нагадаємо, у липні 2023 року Валерій Маркус заявив, що бажає перевестися на нижчу посаду через розбіжність у поглядах щодо цінностей у війську.

У "Маґурі" негативно відреагували на заяву Маркуса та звинуватили його на "гайпі та піарі". А командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош вступився за Івана Шаламагу. Згодом Валерія Маркуса позбавили доступу до всіх сторінок у соцмережах 47-ї ОМБр. Сам Валерій Маркус з літа 2023 року фактично зник з медіапростору та не публікував ніяких дописів чи відео.