Маркус прокомментировал скандал по поводу 47 ОМБр и Ивана Шаламаги

Валерий Маркус. Фото: скриншот

Бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус впервые за 1,5 года молчания обнародовал видео на своем канале на YouTube. Он рассказал, что происходило в командовании и почему он принял решение о переводе на низшую должность, а также раскрыл детали по поводу скандала с командиром 47-й ОМБр Иваном Шаламагой.

Видео появилось на личной странице Валерия Маркуса.

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Валерий Маркус рассказал, что как только началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, он немедленно мобилизовался и попал сначала в 30 бригаду, где уже за сутки оказался возле Бахмута. Однако уровень подготовки военных был крайне низким, он даже хотел перевестись в 24-ю бригаду, однако, после разговоров с комбатом остался служить в 30-й бригаде дальше.

Со временем Иван Шаламага получил предложение стать комбатом 47-го отдельного стрелкового батальона, а Маркус получил предложение стать главным сержантом. Они якобы поделили обязанности, где Валерий обязался развивать публичность и репутацию 47-го батальона.

Первой задачей для вновь созданной структуры должен был стать набор людей и грамотно прописанная стратегия развития. Маркуса не устраивала "советщина" в ВСУ.

Валерий Маркус заявил, что по его представлениям "Магура" должна стать такой средой, которая послужила бы примером для всех других частей и полков в ВСУ. Он стремился к качественным изменениям в армии на идеи братства и поддержки, а также регулярному совершенствованию навыков. Маркус и другие военные, служившие в 47-й бригаде, рассказали, что к войску массово присоединялись мотивированные люди, которые были готовы присоединиться к рядам ВСУ и встать на защиту государства. Среди них были кадровые военные и обычные гражданские.

В первый же день набора на собеседование в Киеве пришло такое количество людей, что Маркус пришлось отменить мероприятия во Львове, Одессе и Харькове. К развитию "Магуры" приобщили работу созданного фонда и иностранных инструкторов, комплексно обучавших новобранцев всей базе военного дела. Однако начали возникать проблемы.

Иван Шеломаго. Фото: Валерий Маркус

Маркус обвиняет ставленницу Шаламаги

Валерий Маркус заявил, что пытался привлечь в армию как можно больше своих знакомых, имевших военные специальности, много опыта и мотивацию служить. Иван Шаламага, по его словам, не "сидел до конца" даже на собеседованиях с новобранцами и в целом был пассивным в действиях и задачах. Шаламага якобы избрал начальницу строевой, которую Маркус охарактеризовал как хамскую личность, оскорбляющую и унижающую новобранцев и всячески пытавшуюся подстрекнуть других военных против него.

Искусственные препятствия в работе для формирования 47 полка

Между тем, высшее командование хотело "помочь" с комплектованием 47-й бригады, предложив присоединить к армии мужчин, которые были принудительно доставлены в ТЦК, что не соответствовало ценностям и идее "Магуры", как убеждает Валерий Маркус.

"Нас заставляли делать работу некачественно, без разбора. Мы первые в ВСУ, кто начал заниматься рекрутингом из-за собеседований, в некоторых подразделениях 30-й бригады была поставлена задача собрать наиболее проблемных людей и отправить к Маркусу", — поделился военный.

Валерий Маркус рассказал, что захотел презентовать идею создания элитного 47-го полка тогдашнему Главкому Валерию Залужному. Между тем, уже удалось создать фонд, где в короткие сроки собрали более 1 млн долларов на приобретение 55 пикапов, полностью закрывших потребности всего батальона, а также заручиться поддержкой украинской диаспоры в Канаде, приобрести военную форму и организовать большую учебную базу.

Валерий Залужный положительно оценил старания Маркуса и его команды и поставил задачу создать полк. Между тем, как убеждает Валерий Маркус, Иван Шаламага всячески тормозил сроки выполнения задач.

Он якобы настаивал на нецелесообразности создания полка и убеждал в создании БТГ (батальонно-тактической группы). Валерий Маркус высказался против такого предложения, ведь "в статусе батальона мы не сможем влиять на свое мнение". Следовательно, споры привели к тому, что процесс создания затянулся почти на 3,5 месяца.

Давление на Маркуса и угрозы

Валерий Маркус заявил, что в 30-й бригаде, с которой он начал военный путь во время полномасштабного вторжения, также начало создавать препятствия для работы. Там якобы заставили разогнать бригаду инструкторов, а СБУ проводило беседы с другими военными по теме, почему Шаламага не руководит полком, а это выполняет Маркус. Вместе с тем, в соцсетях и СМИ появилась кампания на "очернение" репутации Валери Маркуса.

Валерий Маркус тем временем просил у Ивана Шаламаги сменить начальницу строевой. Шаламага вместо этого поручил проводить собеседования человеку, о котором Маркус ранее высказывался с недоверием. Более того, военный утверждает, что начальница строевой употребляла алкоголь и была нетрезвой на рабочем месте.

Валерий Маркус. Фото: Валерий Маркус

Неудачная операция на Углегорской ТЭС

Также Валерий Маркус рассказал о нюансах по Углегорской ТЭС. Часть военнослужащих на правах анонимности утверждают, что бездействие Ивана Шаламаги привело к большим потерям и неорганизованной операции. Батальон понес потери в первый же день ротации.

В частности, во время штурма Мироновки там якобы не было организовано нормальной подготовки, где в боях погиб опытный командир разведвзвода. Кроме того, отсутствовала проработка логистики и эвакуации, которую военные описывают как "импроизацией". Между военными начались разговоры, что Иван Шаламага слишком юный для командира и некомпетентен для своей должности. Другие же заявляли, что Шаламага не выполнял работу, которой должен заниматься, как командир и не уделял достаточно внимания возникшим проблемам.

Скандал между Маркусом и Шаламагой

Валерий Маркус заявил, что давление на бригаду начало усиливаться. Встал вопрос о смещении с должности Ивана Шаламаги, однако, Маркус якобы заступился за него.

"На должности командира полка должен быть Иван Шаламага, потому что он наш лидер, все, что происходит — это его большой замысел и всем этим, все, что есть мы обязаны ему. На удивление несколько присутствующих полковников меня поддержали, а генерал, который вел совещание сказал, что сейчас мы решим этот вопрос и где-то ушел. У нас не было другого. Как бы он меня не сливал. Но это привело к еще большим неприятностям. Совещание закончилось, генерал ушел и мы ждали. Мы с Шаламагой стояли вместе. Генерал направился ко мне и говорит все хорошо, будешь командиром полка. Ивана Шаламагу аж перекосило, я отшутился, что я главный сержант, а главный здесь Шаламага. Генерал уже извинился и уже повторил слова Шаламаге", — вспомнил Маркус.

Маркус обвиняет Шаламагу в его нерешительности

Валерий Маркус заявил, что ситуаций, когда Иван Шаламага не принимал решений своевременно или раздражался из-за "собственного эго" было достаточно. Маркус объяснил, что возникало немало ситуаций, когда ему приходилось брать инициативу и решение вопросов в собственные руки, потому что так они решатся быстрее.

"Когда он (Иван Шаламага. — Ред.) должен что-то сделать, он не делает. Это неделя-другая. Ты напоминаешь. Он не делает. Ты должен браться сам за эту работу. Следствием этого является то, что в процессе этой работы контакты с высшим руководством получаешь ты, а не Шаламага", — заявил Маркус.

Напомним, в июле 2023 года Валерий Маркус заявил, что желает перевестись на более низкую должность из-за расхождения во взглядах относительно ценностей в армии.

В "Магуре" негативно отреагировали на заявление Маркуса и обвинили его в "гайпе и пиаре". А командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош вступился за Ивана Шаламагу. Впоследствии Валерия Маркуса лишили доступа ко всем страницам в соцсетях 47-й ОМБр. Сам Валерий Маркус с лета 2023 фактически исчез из медиапространства и не публиковал никаких сообщений или видео.