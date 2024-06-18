Україні потрібно ще зменшити мобілізаційний вік — нардеп Лозинський

Українські військовослужбовці. Фото: Reuters

Україна запізно ухвалила закон про зменшення мобілізаційного віку до 25 років. Проте через продовження війни не виключено, що це не останні зміни.

Про це заявив депутат Верховної Ради IX скликання від фракції "Голос" Роман Лозинський в інтерв’ю LIGA.net.

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Україні потрібне рішення про зменшення віку для участі в бойових діях

За словами нардепа, влада зменшила вік мобілізації з 27 до 25 років, але це рішення ухвалили запізно.

"В Україні запізно зменшили вік для мобілізації. Це факт. Ми говоримо про третій рік повномасштабної війни. Ми говоримо про те, що тих, хто загинув, хто отримав поранення, хтось має замінити. Ми говоримо про те, що ті, хто понад два роки виконує завдання на лінії фронту, має отримати можливість відпочити, бути кимось заміненим", — сказав він.

Лозинський зазначив, що в суспільстві не готові ще більше знизити призовний вік.

"Чи може в суспільстві мати підтримку теза про те, що потрібно зменшувати вік для мобілізації? Це питання риторичне. І якщо спитати, чи хтось хотів би це зробити, то ніхто б не сказав "так, давайте", — підкреслив депутат.

Він також наголосив, що якщо українці хочуть зберегти країну, то потрібне рішення про зменшення віку для участі в бойових діях.

"Ми говоримо про ті умови, в яких наша країна продовжує боротьбу. Ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування і за те, щоб Росія не знищила нашу країну, державність і людей. У цьому випадку нам потрібне рішення про зменшення віку для участі в бойових діях, для оборони країни, для військової служби. І те, що зараз зменшили вік з 27 до 25 років, не виключено що це не остання зміна щодо призовного віку", — підсумував Лозинський.

Раніше ми повідомляли, що чоловіків до 25 років можуть призвати до війська, якщо вони раніше служили або закінчили військову кафедру. Такі українці вважаються військовозобов'язаними і належать до числа резервістів.

Водночас народний депутат України Сергій Соболєв заявив, що у Верховній Раді пропонують скасувати мобілізацію 18-25-річних громадян, якщо це не їхнє бажання. Законопроєкт готують на розгляд.