У яких випадках можуть вручити повістку до 25 років

Працівники ТЦК спілкуються з військовозобов'язаним українцем. Ілюстративне фото: vn.20minut.ua

Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко заявила, що попри зниження призовного віку до 25 років, до досягнення військовозобов'язаним свого 25-річчя його не можуть мобілізувати. Однак це може статися за умови добровільної згоди громадянина.

Про це Катерина Аніщенко розповіла в коментарі РБК-Україна, опублікованому в п'ятницю, 31 травня.

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Чи можуть вручити повістку до 25 років

"Військовозобов'язана особа з 18 до 25 років зобов'язана стати на військовий облік за місцем проживання або перебування", — зазначила адвокатка.

Вона уточнила, що для чоловіків, яким менш як 25 років, військово-обліковим документом є приписне.

Аніщенко також пояснила, що повістку до 25 років може отримати тільки офіцер запасу, цивільним її вручають, щоб вони оновили свої військово-облікові дані.

Якщо ж проти такого громадянина здійснюється мобілізація, то її можна оскаржити в суді. Однак термін оскарження наказу про мобілізацію становить місяць, а в цей час процес мобілізації не зупиняється.

Аніщенко додала, що також можуть вручити повістку громадянам до 25 років, які самі захотіли мобілізуватися.

Нагадаємо, що з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який зокрема зобов'язує військовозобов'язаних оновити свої військово-облікові дані. В Міноборони пояснили, що чоловіки, яким ще немає 25 років, теж підпадають під ці вимоги.

Також у Сухопутних військах ЗСУ заявили, що сімнадцятилітні українці повинні прийти до своїх ТЦК, аби встати на військовий облік. Якщо юнак не з'явиться до військкомату, йому надішлють повістку.