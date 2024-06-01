В каких случаях могут вручить повестку до 25 лет

Юрист объяснила, при каком условии могут вручить повестку до 25 лет
Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко заявила, что несмотря на снижение призывного возраста до 25 лет, до достижения военнообязанным своего 25-летия его не могут мобилизовать. Однако это все же может произойти при условии добровольного согласия гражданина.
Об этом Екатерина Анищенко рассказала в комментарии РБК-Украина, опубликованном в пятницу, 31 мая.
Могут ли вручить повестку до 25 лет
"Военнообязанное лицо с 18 до 25 лет обязано стать на военный учет по месту жительства или пребывания", — отметила адвокат.
Она уточнила, что для мужчин старше 25 лет военно-учетным документом является приписное.
Анищенко также пояснила, что повестку до 25 лет может получить только офицер запаса, гражданским ее вручают, чтобы они обновили свои военно-учетные данные.
Если против такого гражданина осуществляется мобилизация, то ее можно обжаловать в суде. Однако срок обжалования приказа о мобилизации составляет месяц, а в настоящее время процесс мобилизации не останавливается.
Анищенко добавила, что также могут вручить повестку гражданам в возрасте до 25 лет, которые сами захотели мобилизоваться.
Напомним, что с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который в частности обязывает военнообязанных обновить свои военно-учетные данные. В Минобороны объяснили, что мужчины, которым еще нет 25 лет, тоже подпадают под эти требования.
Также в Сухопутных войсках ВСУ заявили, что семнадцатилетние украинцы должны прийти в свои ТЦК, чтобы встать на военный учет. Если юноша не явится в военкомат, ему пришлют повестку.
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