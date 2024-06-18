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Снижение мобилизационного возраста до 25 лет не предел, — нардеп

18 июня 2024 17:31
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Украине нужно еще уменьшить мобилизационный возраст — нардеп Лозинский
Украинские военнослужащие. Фото: Reuters
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Украина слишком поздно приняла закон об уменьшении мобилизационного возраста до 25 лет. Однако из-за продолжения войны не исключено, что это не последние изменения.

Об этом заявил депутат Верховной Рады IX созыва от фракции "Голос" Роман Лозинский в интервью LIGA.net .

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Украине необходимо решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях

По словам нардепа, власти уменьшили возраст мобилизации с 27 до 25 лет, но это решение было принято поздно.

"В Украине поздно уменьшили возраст для мобилизации. Это факт. Мы говорим о третьем годе полномасштабной войны. Мы говорим о том, что погибших и тех, кто получил ранения, кто-то должен заменить. Мы говорим о том, что те, кто более двух лет выполняют задания на линии фронта, должны получить возможность отдохнуть, быть кем-то замененными", — сказал он.

Лозинский отметил, что в обществе не готовы к еще большему снижению призывного возраста.

"Может ли в обществе иметь поддержку тезис о том, что нужно уменьшать возраст для мобилизации? Это вопрос риторический. И если спросить, хотел ли бы кто-то это сделать, то никто бы не сказал "да, давайте", — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что если украинцы хотят сохранить страну, то необходимо решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях.

"Мы говорим о тех условиях, в которых наша страна продолжает борьбу. Мы говорим о том, что мы до сих пор продолжаем борьбу за собственное существование и за то, чтобы Россия не уничтожила нашу страну, государственность и людей. В этом случае нам нужно решение об уменьшении возраст для участия в боевых действиях, для обороны страны, для военной службы", — сказал Лозинский.

Ранее мы сообщали, что мужчин до 25 лет могут призвать в армию , если они раньше служили или окончили военную кафедру. Такие украинцы считаются военнообязанными и принадлежат к числу резервистов.

В то же время, народный депутат Украины Сергей Соболев заявил, что в Верховной Раде предлагают отменить мобилизацию 18-25-летних граждан , если это не их желание. Законопроект готовится к рассмотрению.

мобилизация
война в Украине
война
военный учет
Роман Лозинский
ТЦК и СП
Верховная Рада
военнообязанные
армия
закон

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