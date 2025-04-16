Скільки територій України окуповано — там зруйновано сотні тисяч об'єктів

Віцепремʼєр з відновлення України Олексій Кулеба. Фото: Ігор Кузнєцов/ Новини.LIVE

Станом на зараз окуповано 19% території України. Російські війська знищили або пошкодили сотні тисяч об'єктів і продовжують це робити.

Про це повідомив віцепремʼєр з відновлення України Олексій Кулеба на Міжнародному форумі згуртованості "Творимо майбутнє", передає кореспондент Новини.LIVE.

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Кулеба зазначив, що найважче зараз тим, хто живе і працює біля лінії фронту. Відтак, для цих громад уряд ухвалив рішення про систему фінансової підтримки.

"Минулого тижня видали 1,5 млрд грн, учора додатково ще 1,8 млрд грн. У середньому виділили близько 10 млн грн на кожну громаду. Ці кошти цільові — на укриття, на спецтехніку, на відновлення критичної інфраструктури", — розповів віцепрем'єр.

Також він наголосив, що за останніми підрахунками на відбудову нашої країни потрібно 534 млрд доларів.

За його словами, з регіонального аспекту можна виділити Київську область — близько 30 тисяч обʼєктів були пошкоджені після деокупації, із яких зараз вже відновлено 70%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіяни в Криму забирають майно в кримських татар.

Крім того, загарбники залякують дітей на тимчасово окупованих територіях, аби ті не хотіли в Україну.