Переслідування кримських татар — РФ знущається з жителів Криму

Ескендер Барієв на пресконференції. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у тимчасово окупованому Криму забирають майно кримських татар та переслідують підприємців. Загарбники не дозволять, аби жителі півострова зберігали свою ідентичність та проукраїнську позицію.

Про це повідомив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв на пресконференції "Аналіз порушень прав людини в окупованому Криму" у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE.

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"Росіяни в Криму позбавляють кримських татар майна та переслідують підприємців, які намагаються зберігати ідентичність", — наголосив Барієв.

Він наголосив, що його організація завжди говорить про такі випадки та збирає всю інформацію про подібний тиск з боку окупантів.

Нагадаємо, раніше Барієв розповів, що у 2025 році окупанти закатували в полоні кримського політичного в'язня.

Крім того, сестра Анатолія Кобзаря розповіла, як росіяни викрали її брата та провели обшук в будинку.