Кримські політв'язні в полоні РФ — скільки людей загинуло у 2025 році

Ескендер Барієв на прессконференції. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у 2025 році закатували представника кримськотатарського народу. Чоловіку в полоні повністю відбили нирки.

Про це розповів голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв на пресконференції "Аналіз порушень прав людини в окупованому Криму", передає кореспондент Новини.LIVE.

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Барієв розповів, що йдеться про 60-річного політвʼязня з Генічеського району. Росіяни затримали його 16 березня 2023 року в Новоолексіївці Херсонської області. Вони знайшли в чоловіка прапори кримськотатарського добровольчого батальйону ЗСУ імені Номана Челебіджихана та звинуватили його в участі в цьому формуванні. Крім того, окупанти заявили, що він "сприяв економічній блокаді Криму".

Як відомо, за три дні до своєї смерті полонений телефонував близьким і сказав, що дуже погано себе почуває й може довго не протриматися. Чоловіку в полоні повністю відбили нирки.

"Це уже третій випадок, коли політв'язні (з кримськотатарського народу, — ред.) помирають в колоніях чи в тюрмах. Минулого року за такий же період ми говорили про те, що померли двоє політв'язнів", — наголосив Ескендер Барієв.

Нагадаємо, наприкінці березня росіяни засудили працівника ЗАЕС до 19 років тюрми. Його звинуватили у "тероризмі".

Крім того, до тривалого ув'язнення в колонії суворого режиму окупанти засудили 23 військовополонених бригади "Азов".