Крымские политзаключенные в плену РФ — сколько людей погибло в 2025 году

Эскендер Бариев на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в 2025 году замучили представителя крымскотатарского народа. Мужчине в плену полностью отбили почки.

Об этом рассказал председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев на пресс-конференции "Анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму", передает корреспондент Новини.LIVE.

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Бариев рассказал, что речь идет о 60-летнем политзаключенном из Генического района. Россияне задержали его 16 марта 2023 года в Новоалексеевке Херсонской области. Они нашли у мужчины флаги крымскотатарского добровольческого батальона ВСУ имени Номана Челебиджихана и обвинили его в участии в этом формировании. Кроме того, оккупанты заявили, что он "способствовал экономической блокаде Крыма".

Как известно, за три дня до своей смерти пленный звонил близким и сказал, что очень плохо себя чувствует и может долго не продержаться. Мужчине в плену полностью отбили почки.

"Это уже третий случай, когда политзаключенные (из крымскотатарского народа, — Ред.) умирают в колониях или в тюрьмах. В прошлом году за такой же период мы говорили о том, что умерли двое политзаключенных", — отметил Эскендер Бариев.

Напомним, в конце марта россияне приговорили работника ЗАЭС к 19 годам тюрьмы. Его обвинили в "терроризме".

Кроме того, к длительному заключению в колонии строгого режима оккупанты приговорили 23 военнопленных бригады "Азов".