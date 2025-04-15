Преследование крымских татар — РФ издевается над жителями Крыма

Эскендер Бариев на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE

Российские войска во временно оккупированном Крыму забирают имущество крымских татар и преследуют предпринимателей. Захватчики не позволят, чтобы жители полуострова сохраняли свою идентичность и проукраинскую позицию.

Об этом сообщил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев на пресс-конференции "Анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму" в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE.

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"Россияне в Крыму лишают крымских татар имущества и преследуют предпринимателей, которые пытаются сохранять идентичность", — подчеркнул Бариев.

Он отметил, что его организация всегда говорит о таких случаях и собирает всю информацию о подобном давлении со стороны оккупантов.

Напомним, ранее Бариев рассказал, что в 2025 году оккупанты замучили в плену крымского политического заключенного.

Кроме того, сестра Анатолия Кобзаря рассказала, как россияне похитили ее брата и провели обыск в доме.