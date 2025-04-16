Сколько территорий Украины оккупировано — там разрушены сотни тысяч объектов

Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба. Фото: Игорь Кузнецов/ Новини.LIVE

По состоянию на сейчас оккупировано 19% территории Украины. Российские войска уничтожили или повредили сотни тысяч объектов и продолжают это делать.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба на Международном форуме сплоченности "Творим будущее", передает корреспондент Новини.LIVE.

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Кулеба отметил, что тяжелее всего сейчас тем, кто живет и работает у линии фронта. Следовательно, для этих громад правительство приняло решение о системе финансовой поддержки.

"На прошлой неделе выдали 1,5 млрд грн, вчера дополнительно еще 1,8 млрд грн. В среднем выделили около 10 млн грн на каждую громаду. Эти средства целевые — на укрытие, на спецтехнику, на восстановление критической инфраструктуры", — рассказал вице-премьер.

Также он отметил, что по последним подсчетам на восстановление нашей страны нужно 534 млрд долларов.

По его словам, из регионального аспекта можно выделить Киевскую область — около 30 тысяч объектов были повреждены после деоккупации, из которых сейчас уже восстановлено 70%.

Напомним, ранее мы сообщали, что россияне в Крыму забирают имущество у крымских татар.

Кроме того, захватчики запугивают детей на временно оккупированных территориях, чтобы те не хотели в Украину.