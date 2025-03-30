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Знищення російських цілей на сході — у ПС показали ефектне відео

30 березня 2025 14:19
Аркадій Пастула - Редактор
У Повітряних силах ЗСУ показали знищення російських цілей на сході
Російський дрон в небі. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти продовжують атакувати Україну ракетами, керованими авіаційними бомбами та ракетами. Однак сили протиповітряної оборони ефектно знищують ворожі цілі.

Пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram у неділю, 30 березня, показала бойову роботу по цілях ворога на сході. 

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Знищення російських цілей 

На відео можна побачити, як українські сили відстежують цілі російських окупантів та знищують їх. У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що це робота воїнів в зоні відповідальності командування "Схід".

"Є підрив у небі", — прокоментував збиття цілі один з бійців.

Нагадаємо, у ніч проти 30 березня окупанти запустили по Україні 111 безпілотників та одну балістичну ракету.

Також український лідер Володимир Зеленський назвав кількість російських цілей, випущених протягом останнього тижня.

війна безпілотники Україна окупанти ракети Повітряні Сили ЗСУ
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