У Повітряних силах ЗСУ показали знищення російських цілей на сході

Російський дрон в небі. Фото: скриншот

Російські окупанти продовжують атакувати Україну ракетами, керованими авіаційними бомбами та ракетами. Однак сили протиповітряної оборони ефектно знищують ворожі цілі.

Пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram у неділю, 30 березня, показала бойову роботу по цілях ворога на сході.

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Знищення російських цілей

На відео можна побачити, як українські сили відстежують цілі російських окупантів та знищують їх. У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що це робота воїнів в зоні відповідальності командування "Схід".

"Є підрив у небі", — прокоментував збиття цілі один з бійців.

Нагадаємо, у ніч проти 30 березня окупанти запустили по Україні 111 безпілотників та одну балістичну ракету.

Також український лідер Володимир Зеленський назвав кількість російських цілей, випущених протягом останнього тижня.