В Воздушных силах ВСУ показали уничтожение российских целей на востоке

Российский дрон в небе. Фото: скриншот

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину ракетами, управляемыми авиационными бомбами и ракетами. Однако силы противовоздушной обороны эффектно уничтожают вражеские цели.

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram в воскресенье, 30 марта, показала боевую работу по целям врага на востоке.

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На видео можно увидеть, как украинские силы отслеживают цели российских оккупантов и уничтожают их. В Воздушных силах ВСУ отметили, что это работа воинов в зоне ответственности командования "Восток"

"Есть подрыв в небе", — прокомментировал сбивание цели один из бойцов.

Напомним, в ночь на 30 марта оккупанты запустили по Украине 111 беспилотников и одну баллистическую ракету.

Также украинский лидер Владимир Зеленский назвал количество российских целей, выпущенных в течение последней недели.