Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 2 листопада 2025 року

Руйнування після обстрілу Запоріжжя вночі 2 листопада 2025 року. Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти неділі, 2 листопада, росіяни атакували Запоріжжя. Є пошкодження в житловому секторі. Травмувалися люди.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя

Зазнали поранень 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Потерпілим надають необхідну допомогу медики. На місці удару працюють комунальні служби.

Після обстрілу залишилися без електроенергії майже 58 тисяч абонентів. Енергетики заживлять оселі цих споживачів, коли це дозволить безпекова ситуація.

Скриншот повідомлень Івана Федорова

Нагадаємо, уночі 2 листопада в Запоріжжі лунали вибухи. Працювала ППО.

Також ми повідомляли про вибухи на Одещині. Регіон укотре опинився під атакою ударних БпЛА.