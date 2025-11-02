Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зникло світло, є поранені — наслідки нічного обстрілу Запоріжжя

Зникло світло, є поранені — наслідки нічного обстрілу Запоріжжя

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 05:33
Оновлено: 05:42
Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 2 листопада 2025 року
Руйнування після обстрілу Запоріжжя вночі 2 листопада 2025 року. Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти неділі, 2 листопада, росіяни атакували Запоріжжя. Є пошкодження в житловому секторі. Травмувалися люди.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама
Читайте також:

Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя 

Зазнали поранень 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Потерпілим надають необхідну допомогу медики. На місці удару працюють комунальні служби.

Після обстрілу залишилися без електроенергії майже 58 тисяч абонентів. Енергетики заживлять оселі цих споживачів, коли це дозволить безпекова ситуація.

Нічний обстріл Запоріжжя 2 листопада 2025 року
Скриншот повідомлень Івана Федорова

Нагадаємо, уночі 2 листопада в Запоріжжі лунали вибухи. Працювала ППО.

Також ми повідомляли про вибухи на Одещині. Регіон укотре опинився під атакою ударних БпЛА.

електроенергія Запоріжжя обстріли Іван Федоров атака постраждалі
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації